¿Por qué Margarita Robles no se bajó de la tribuna al ver que Bolaños no estaba? 

Europa Press via Getty Images

La ministra de Defensa, Margarita Robles, subió uno a uno los escalones que llevaban a la tribuna de autoridades de los actos conmemorativos del Dos de Mayo en la Puerta del Sol, la sede de la Comunidad de Madrid.

Subía junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y al presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Quien no estaba era Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, a quien el equipo de protocolo de la Comunidad estaba impidiendo acceder alegando que, al no haber sido invitado, no podía subir.

Ha sido la gran polémica de la semana, de la que todavía se sigue hablando hoy y de la que se hicieron, al instante, muchas preguntas. ¿Cumplió la Comunidad de Madrid el protocolo o se lo quiso saltar Bolaños? ¿Por qué estuvo Feijóo y no un ministro del Gobierno?

Y otra que muchos se hicieron: ¿por qué Margarita Robles, al ver que Bolaños no subía, no se dio la vuelta y se bajó en solidaridad con su compañero de Consejo de Ministros?

El diario El País, citando fuentes de Defensa, da respuesta a esta cuestión. Según explican desde el departamento dirigido por Margarita Robles, la presencia de la ministra en este acto se debió a que la Comunidad había pedido a Defensa que desfilasen las Fuerzas Armadas del Ejército. La condición que puso el Ministerio fue precisamente la presencia de Robles y del JEMAD en la tribuna de autoridades, a lo que Sol no puso pegas, según explica el rotativo.

Según fuentes militares citadas por El País, Robles decidió permanecer en la tribuna porque, de haberse marchado ella y el JEMAD, las tropas se habrían tenido que retirar al "haber quedado descabezadas de su mando político y militar". Eso, indican, habría sido "un grave choque institucional".