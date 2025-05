Sin acuerdo en el acto de conciliación entre Revilla y Juan Carlos I: "He sido un portavoz de lo que piensan los españoles"

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha asegurado, antes del acto de conciliación por la demanda interpuesta contra él por el rey emérito, que va a mantener lo que dijo sobre Juan Carlos I y se ha mostrado "tranquilo" y apoyado por los ciudadanos, "por todos los sitios" donde ha ido. El acto no ha conseguido acuerdo entre los viejos amigos.

A las puertas de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y rodeado por decenas de periodistas y cámaras de televisión, Revilla ha reconocido que es previsible que este acto de conciliación, que ha comenzado a las 10:00 horas, "acabe en un juicio".

Ha insistido en que él no se ha inventado "nada", que todo lo que ha dicho sobre el rey emérito estaba ya contado, y ha reiterado que don Juan Carlos le ha "defraudado en su última etapa". "Una enorme decepción porque yo he sido un gran defensor del rey", ha subrayado.

"Durante el acto la defensa del monarca ha asegurado que he mentido acerca de la corrupción y todo lo que se ha llevado de las arcas del estado", ha expresado a la salida de los tribunales el expresidente. "Yo tan sólo he sido un portavoz como personaje público de lo que piensa la mayoría de los españoles", ha dicho.

"Ha sido decepcionante que una persona a la que le dediqué un libro hace 15 años y al que he defendido siempre haya terminado de esta manera", ha proseguido en las escaleras del juzgado. "Lo que ha hecho está contrastado por todos los medios de comunicación, el otro día el New York Times sacaba un artículo de que su fortuna alcanzaba los 2 mil millones de euros, pero a los periódicos que sacan información no les denuncia, sólo a mí", ha asegurado.

"Lo único positivo de esto, ya que en unos primeros días he estado muy afectado, es que por todos los sitios que voy no he encontrado a nadie que no venga a abrazarme y a darme ánimos, a estar conmigo", ha asegurado Revilla, a quien han arropado también algunos ciudadanos, en la puerta de los juzgados, dándole apoyo.

Revilla, a quien el rey emérito exige una rectificación y 50.000 euros por declaraciones sobre él que considera "injuriosas", ha lamentado que Juan Carlos de Borbón no acuda a este acto de conciliación y ha insistido en que debería "pedir perdón de verdad".

"Será un juicio interesante en el que podremos sacar declaraciones importantes. Creo que no se ha metido en un buen lío. Mi abogado solicitará que asista como es evidente. La pregunta que me gustaría que fuera respondida es por qué me demanda a mí que soy un personaje normal y corriente, un ciudadano que tan sólo muestra su opinión", ha concluido el expresidente tras el acto de conciliación con Juan Carlos I que ha finalizado sin acuerdo.