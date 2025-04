Revilla, sobre la demanda de Juan Carlos I: "Es injusto, incluso mezquino"

"¿Por qué yo, por qué Miguel Ángel Revilla?" El expresidente cántabro ha expresado este miércoles su sorpresa tras enterarse ayer de la demanda que ha presentado contra él el rey emérito Juan Carlos de Borbón por una supuesta lesión a su derecho al honor.

Revilla, que ha comparecido en rueda de prensa, ha asegurado que no va a "entrar a saco" ya que ahora le toca defenderse. Sí ha constatado, sin embargo, que siempre le ha producido "rabia" el artículo 5 de la Constitución, ese que habla de la inviolabilidad del rey.

"El rey emérito, si no hubiese sido inmune, probablemente estaría como está ahora Le Pen en Francia", ha considerado el líder del Partido Regionalista de Cantabria, a quien le parece "injusto, incluso mezquino, que un inviolable demande a un ciudadano de a pie sabiendo además que a él no le puedes hacer nada". Para Revilla, el rey ha escogido demandarle a él para, "probablemente, atajar otras voces" y servir "de escarmiento".

Revilla ha recordado que, si bien admiró a Juan Carlos I por su papel en el golpe de Estado del 23F, considera "gravísimo" que "culminara su periplo con algo gravísimo, declararse apátrida fiscal del país del que ha sido jefe de Estado". "No me digáis que no es fuerte. ¿Conocéis algún caso en Europa de un jefe de Estado que reniegue de pagar sus impuestos? Me parece de una gravedad tremenda. La mayor españolidad no es llevar una bandera, o mecheros con la bandera de España, no, hay algo más patriótico que llevar mecheros y pulseras, y es pagar impuestos", ha denunciado.

El líder regionalista ha reconocido que su último libro es "duro" contra el rey, pero entiende que "se lo merece". "No es lo mismo que defraude un señor que tiene un camión o una tienda que uno que en teoría debe ser ejemplo para los ciudadanos", ha dicho Revilla, que se ha "limitado a contar" lo que conoce y lo que han publicado los medios. "¿He podido tener algún exceso? Me dicen: 'Es que le ha llamado corrupto y no está condenado'. Si es que no puede estar condenado. No puedo basarme en sentencias, como con Zaplana o Rato. Pero sí sabemos que fuera tiene un montón de dinero, se descubrió a través de una de sus amigas. ¿Sabemos que ya no es ciudadano fiscal español? Sí", ha reiterado Revilla.

Durante su intervención ante los medios, se ha preguntado en reiteradas ocasiones por qué él. "El CNI ha publicado una lista de todo lo que fuimos pagando los españoles en dependencias que habilitaban para sus amigas. Lo ha publicado el CNI. Queréllese usted contra el CNI. ¿Por qué no se ha querellado contra Corina, que ha dicho que tenía una máquina de contar billetes en Zarzuela?", ha comparado.

Con todo, Revilla ha querido dejar claro que afrontará la situación "con toda seriedad", sin arrepentirse de nada.