Mónica Oltra irá a juicio por encubrimiento de abusos después de la orden de la Audiencia de Valencia
La apertura de juicio oral será contra la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra y otros 12 acusados

Mónica Oltra.
Mónica Oltra.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra y otros 12 acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella. Se confirma así que la dirigente de Compromís se tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia no ha dejado más remedio a la magistrada Ana María Lillo que ha tenido que comenzar el procedimiento por imperativo legal. Todo ello a pesar de que el juez Vicente Ríos no vio indicios de criminalidad contra Oltra, una postura que fue compartida por otros magistrados como Jaime Cussac. 

La institución judicial provincial, elemento por el que Oltra tendrá que ir a juicio, señaló la semana pasada que el instructor "no puede negar a las acusaciones" la apertura del juicio oral "si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta" valorada "razonablemente" por ellas como delictiva, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El citado juzgado de Instrucción desestimó en diciembre los recursos de reforma interpuestos por las acusaciones populares contra el auto en el que denegó la apertura de juicio oral contra Oltra y acordaba el sobreseimiento provisional de esta causa, decisiones ambas que se confirmaban de nuevo.

El asunto volvió a ser elevado a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial -que ya ordenó el procesamiento de Oltra en una anterior resolución- al haber formulado las acusaciones (María Teresa Tanco, Vox y la asociación Gobierna-te) recurso de reforma y subsidiario de apelación, que la Fiscalía impugnó.

Petición de fianza

Además, la institución judicial solicita a la dirigente de Compromís y al resto de acusados que aporten una fianza de hasta 120.000 euros y enumera la lista de delitos de los que se acusa a Oltra como son la malversación, delito contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores.

