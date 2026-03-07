Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El pueblo arcoíris cercano a España en el que cada casa está pintada de un color diferente por ley
Viajes
Viajes

El pueblo arcoíris cercano a España en el que cada casa está pintada de un color diferente por ley

Un auténtico reclamo para visitantes y fotógrafos de todo el mundo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
La gente caminando por una pasarela sobre el canal con barcos amarrados en Burano
La gente caminando por una pasarela sobre el canal con barcos amarrados en BuranoGetty Images

A poco más de dos horas en avión desde España, existe un rincón donde las calles parecen sacadas de una caja de lápices de colores. Allí, cada fachada compite en alegría con la de al lado y pasear se convierte en toda una aventura, de esas que despiertan la curiosidad y obligan a sacar el móvil a cada paso. Un lugar donde el color no es solo una elección estética, sino una tradición arraigada que ha terminado por convertirse en su mayor seña de identidad.

Estamos hablando de Burano, una pequeña isla en la laguna de Venecia, que se ha convertido en un reclamo obligado en las excursiones desde la laguna y en uno de los rincones más fotografiados de la región. ¿El motivo? Su inconfundible hilera de fachadas pintadas con tonos brillantes y distintos que convierten cada paseo en una auténtica explosión de color y que le ha hecho merecedor del apodo “el pueblo arcoíris”.

Según la memoria local, esta curiosa tradición tiene un origen marinero en el que los pescadores pintaban sus viviendas con colores llamativos para poder identificar su casa desde la distancia cuando la niebla cerraba la laguna. Con el tiempo esa práctica se institucionalizó y pasó de utilidad práctica a rasgo identitario y turístico. Ahora bien, el arcoíris no es fruto del azar, sino que existe cierto control municipal en cuanto a la paleta cromática.

El turismo lo es todo

Las viviendas están sujetas a una normativa municipal que regula qué tonalidades pueden utilizarse y cómo deben mantenerse. Si un propietario quiere repintar su fachada, está obligado a solicitar autorización al ayuntamiento, que asigna un color concreto dentro de una paleta previamente establecida, tal y como recoge Atlas Obscura. El objetivo es preservar la armonía visual del conjunto, evitar repeticiones entre casas contiguas y mantener esa imagen vibrante.

La isla es pequeña y su población ha ido reduciéndose con los años, situándose actualmente entre unos 2.700 y 3.000 habitantes permanentes, lo que ha convertido al turismo en una de las principales actividades económicas actuales. Aun así, vecinos y artesanos preservan tradiciones locales, como el encaje, que completan el atractivo cultural de la isla y recuerdan que el lugar conserva una identidad ligada al mar, a la artesanía y a la vida tranquila de la laguna.

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Para el visitante, lo mejor es recorrer las calles con calma, preferiblemente fuera de las horas punta, para disfrutar de la paleta de colores con luz suave y para encontrar rincones menos masificados. Fotografiar las fachadas junto a los canales es casi obligatorio, pero quienes buscan algo más auténtico pueden asomarse a los talleres de encaje o conversar con los comerciantes locales sobre la historia de sus casas y de la isla.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos