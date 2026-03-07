Una italiana resume los motivos para preferir vivir en España: "Aquí hay menos presión por demostrar lo que tienes y puedes ser simplemente lo que eres"

Simona Cavallo, italiana que reside en Marbella, se refiere a las diferencias sociales entre España y su país natal.

Vivimos en una época en la que la queja constante y el pesimismo parecen haberse instaurado como norma a nivel mundial. Ante este panorama, muchas personas llegan a la conclusión de que hacer las maletas y mudarse de país es la alternativa perfecta para encontrar una mejor calidad de vida, tanto a nivel laboral como social.

En este sentido, España se mantiene, sin lugar a dudas, como uno de los países predilectos para los expatriados. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), actualmente 6.911.971 extanjeros viven en territorio español, de los cuales 345.777 son de origen italiano.

Simona Cavallo forma parte de esta última estadística. La creadora de contenido, actualmente afincada en Marbella, utiliza su perfil de TikTok para compartir con sus seguidores los brutales contrastes culturales que ha detectado entre España y su país natal.

En uno de sus últimos vídeos virales, Simona desgrana los motivos por los que, a su juicio, nuestro país le gana la partida a Italia.

España te impulsa a la autenticidad

Simona confiesa que en España siente muchísima menos presión social que en Italia, lo que la ha empujado a liberarse y a ser una persona mucho más auténtica. "En España hay menos obsesión por el estatus. Pienso que en España hay menos apariencia, menos presión de mostrar las cosas y más libertad de ser lo que eres", expresa.

El contraste con su tierra natal, asegura, es abismal. "En Italia, al revés, siento que hay mucha más presión por demostrar qué coche tienes, qué haces, tu título y tal. Menos libertad para descubrirte a ti mismo y ser lo que eres", complementa la joven.

Un espíritu mucho más emprendedor y abierto

Más allá de la esfera puramente social, la influencer apunta que la sociedad española es mucho más inclusiva y dinámica a nivel empresarial. Para Simona, el miedo al fracaso no paraliza tanto aquí.

"En España la mentalidad emprendedora es más abierta; si tú quieres cambiar de camino, empezar un nuevo proyecto, estás más libre de hacer. Hay más movimiento, más apertura, más velocidad", concluye, dejando claro que el ecosistema español invita no solo a disfrutar de la vida, sino también a atreverse profesionalmente.