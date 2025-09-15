Sánchez defiende las manifestaciones de La Vuelta: "Lo de Madrid debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este lunes en la reunión interparlamentaria del Partido Socialista en la que ha hecho una férrea defensa de las manifestaciones acontecidas el domingo en Madrid que obligaron a suspender La Vuelta ciclista debido al genocidio que está llevando Israel en la Franja de Gaza. "Lo que pasó ayer en Madrid debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo", ha asegurado Sánchez en la sala donde también ha puesto encima de la mesa un debate que se está popularizando entre la sociedad: ¿Por qué se expulso a Rusia de las competiciones deportivas internacionales y no a Israel?

"Sentimos un inmenso respeto y una gran admiración por nuestros deportistas y por eso se puso ayer por delante su seguridad, pero ese respeto y admiración también va por la sociedad española que se moviliza contra las injusticias de forma pacífica", ha dicho el líder del Ejecutivo rechazando cualquier tipo de violencia pero animando a que acciones como la sucedida el domingo en Madrid sigan creciendo y prosperando. "Israel no puede usar cualquier plataforma internacional para blanquear su presencia", ha introducido Sánchez para mandar un mensaje a las organizaciones deportivas.

"Las organizaciones deportivas internacionales deberían plantearse que Israel siga participando en sus actos, ¿por qué se expulsó a Rusia y a ellos no? Nuestra posición es clara y rotunda, la comparte gran parte de la ciudadanía, vote lo que vote", ha afirmado el presidente del Gobierno.

"Hasta que no finalice la barbarie, ni Rusia ni Israel deberían participar en eventos internacionales", ha concluido Pedro Sánchez abrazado por los aplausos de su grupo parlamentario acerca de uno de los temas que marcan la hora del día después de que La Vuelta ciclista fuera suspendida el domingo por los manifestantes que protestaban contra el genocidio en Gaza y ante la masacre de casi 20.000 niños.

En una línea similar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunciaba esta mañana que "España no debería participar en Eurovisión en caso de que Israel siga participando". En otras palabras, un nuevo marco de actuación se está asentando en el que las acciones de Israel están dejando de ser asumibles y, parece, ahora podrían empezar a tomarse medidas drásticas.