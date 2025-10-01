Sánchez pide a Israel que no considere una "amenaza" la flotilla Global Sumud rumbo a Gaza

El presidente español, Pedro Sánchez (izq.), habla con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, antes de una reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en el castillo de Christiansborg en Copenhague, Dinamarca, el 1 de octubre de 2025.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento este miércoles en su llegada a la cumbre informal de líderes de la Unión Europea en Copenhague, al Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, para que no considere como una "amenaza" a la flotilla Global Sumud, que se dirige hacia Gaza, ya que esta no representa "ningún peligro" para Israel.

Durante su intervención, el presidente ha afirmado que el Gobierno ha advertido a las autoridades israelíes que los ciudadanos españoles que forman parte de la flotilla recibirán la protección diplomática correspondiente.

"No representan un peligro ni una amenaza para Israel, y, por tanto, espero que Israel, en este caso el Gobierno de Netanyahu, pues no represente tampoco, no provea de ninguna amenaza a esta flotilla", ha agregado el socialista.

Respecto a las críticas por el Furor, Sánchez ha explicado que el buque tiene como objetivo asistir y rescatar en caso de emergencia, y no proteger a los tripulantes. Además, fuentes de Moncloa han asegurado a Europa Press, que el buque se encuentra en la zona con capacidad de realizar operaciones de rescate, pero no podrá entrar en las aguas restringidas por Israel para evitar riesgos a la tripulación y la flotilla.