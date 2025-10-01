La Flotilla rumbo a Gaza, en directo: denuncia el hostigamiento del ejército de Israel

La Flotilla afirma que España "se limita a pedir a la tripulación que abandone su misión, renunciando a su responsabilidad de proteger"



La Global Sumud Flotilla ha afirmado que el Gobierno de España "se ha limitado a pedir a la tripulación de la Flotilla que abandone su misión, renunciando a ejercer su responsabilidad de proteger". "En lugar de inhibirse, debería garantizar nuestra seguridad hasta llegar a Gaza y exigir la apertura de un corredor humanitario", ha esgrimido.



"Aceptar como normal esta amenaza de asalto a una acción pacífica y humanitaria equivale a avalar la impunidad de Israel y silenciar la denuncia del genocidio", ha señalado, y ha recordado que "la Global Sumud Flotilla es una misión pacífica y no violenta que transporta ayuda humanitaria y civiles procedentes de más de 40 países".



"Interferir en nuestro paso es ilegal, y cualquier ataque o intercepción constituye un crimen de guerra. A pesar de estos actos de agresión, la flotilla continúa su rumbo con determinación", ha recalcado. Así, ha incidido en que su misión es "clara" y consiste en "desafiar el ilegal bloqueo de Israel sobre Gaza, estar al lado del pueblo palestino y abrir un corredor humanitario para la entrada de ayuda para una población sitiada que enfrenta hambre y genocidio".