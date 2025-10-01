La Flotilla rumbo a Gaza, en directo: denuncia el hostigamiento del ejército de Israel
La Global Sumud Flotilla ha alertado de su entrada en la "zona de alto de riesgo", donde Israel ha interceptado anteriormente otras embarcaciones pese a ser aguas internacionales.
Sigue en directo la señal de las embarcaciones que forman la Flotilla de la Libertad que se aproxima a Gaza y entra en zona de peligro en la que podría ser asaltada por Israel.
La eurodiputada franco-palestina Rima Hassan, a bordo de uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla, calcula que los barcos llegarán "mañana" a Gaza, al encontrarse a unas 130 millas de la ciudad gazatí de Jan Yunis, a unos 25 kilómetros al sur de Gaza y a 20 de la frontera palestina con Egipto. Esto implica, según sus estimaciones, unas 20 ó 22 horas más de navegación. "Cada kilómetro es una victoria simbólica adicional", ha escrito en su cuenta de X, acompañando sus palabras con una imagen en la que se ve ondeando una bandera palestina frente al mar Mediterráneo.
La Global Sumud Flotilla ha afirmado que el Gobierno de España "se ha limitado a pedir a la tripulación de la Flotilla que abandone su misión, renunciando a ejercer su responsabilidad de proteger". "En lugar de inhibirse, debería garantizar nuestra seguridad hasta llegar a Gaza y exigir la apertura de un corredor humanitario", ha esgrimido.
"Aceptar como normal esta amenaza de asalto a una acción pacífica y humanitaria equivale a avalar la impunidad de Israel y silenciar la denuncia del genocidio", ha señalado, y ha recordado que "la Global Sumud Flotilla es una misión pacífica y no violenta que transporta ayuda humanitaria y civiles procedentes de más de 40 países".
"Interferir en nuestro paso es ilegal, y cualquier ataque o intercepción constituye un crimen de guerra. A pesar de estos actos de agresión, la flotilla continúa su rumbo con determinación", ha recalcado. Así, ha incidido en que su misión es "clara" y consiste en "desafiar el ilegal bloqueo de Israel sobre Gaza, estar al lado del pueblo palestino y abrir un corredor humanitario para la entrada de ayuda para una población sitiada que enfrenta hambre y genocidio".
La Global Sumud Flotilla ha denunciado una "operación intimidatoria" contra varios de sus barcos por parte de un buque de guerra israelí y ha afirmado que el capitán de una de las embarcaciones tuvo que llevar a cabo una "maniobra evasiva" para evitar una colisión, horas después de entrar en la "zona de riesgo" durante las misiones anteriores fueron abordadas por las fuerzas de Israel. "Las fuerzas navales de ocupación israelíes han lanzado una operación intimidatoria contra la Global Sumud Flotilla esta madrugada", ha indicado en un comunicado, en el que especifica que el 'Alma' fue "rodeado de forma agresiva durante varios minutos por un buque de guerra israelí".
"Durante el incidente, las comunicaciones a bordo, incluidas nuestras transmisiones de circuito cerrado, fueron deshabilitadas de manera remota, mientras la nave militar se aproximaba peligrosamente, obligando al capitán a realizar una brusca maniobra evasiva para evitar una colisión frontal", ha apuntado. Asimismo, ha resaltado que el citado buque se aproximó posteriormente al 'Sirius', "repitiendo maniobras de acoso similares durante un periodo prolongado, antes de retirarse finalmente". "Estas maniobras temerarias e intimidatorias pusieron en grave riesgo a las personas participantes (en la flotilla)", ha subrayado.
La eurodiputada y número dos de Podemos, Irene Montero, ha criticado que el Gobierno haya recomendado a la Global Sumud Flotilla que va rumbo a Gaza que no se adentre en la zona de exclusión, y ha asegurado que la "obligación legal" del Ejecutivo es "proteger" esta misión con el buque 'Furor' de la Armada enviado a la zona para apoyar la Flotilla, no hacer "el trabajo sucio a Israel".
"El buque que el Gobierno envió para 'ayudar' a la Flotilla ¡les pide abandonar la misión! ¡Es Israel quien viola la legalidad internacional atacándoles!", ha condenado Montero en un mensaje en la red social X. Además, ha sostenido que "la obligación legal" del Gobierno es "proteger esta misión civil humanitaria", por lo que ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que deje de "hacerle el trabajo sucio a los genocidas", en alusión a Israel.
El Gobierno de España ha recomendado a los integrantes de la Flotilla que se dirige a Gaza que no entren en la zona de exclusión establecida por el ejército israelí "ya que hacerlo pondría en riesgo la integridad física de su tripulación y de la propia flotilla", según fuentes de Moncloa.
El Ejecutivo español también les ha informado de que el buque de salvamento marítimo ya se encuentra en un radio operativo para realizar operaciones de rescate si fuesen necesarias. "El Gobierno recomienda encarecidamente a la flotilla que, en las actuales circunstancias, no se adentre en la zona de exclusión, porque hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad. La misión de la flotilla es encomiable y legítima, pero las vidas de sus integrantes tiene que estar por encima", agregó.
"Peligrosa agresión naval contra nuestra Flotilla humanitaria", ha alertado la Global Sumud Flotilla en su cuenta de Telegram. La Flotilla ha informado de que han rodeado un barco y le han obligado a maniobrar, sin llegar a producirse un asalto de momento.
Buenos días, sigue en directo este miércoles 1 de octubre todo lo relacionado con la Global Sumud Flotilla (GSF), que esta madrugada ha alertado de su entrada en la "zona de alto de riesgo" en su travesía hacia Gaza, la zona donde Israel ha interceptado anteriormente otras embarcaciones pese a ser aguas internacionales. "Estamos en alerta máxima. Hemos entrado a la zona de alto riesgo, el área donde se ha atacado o interceptado a flotillas anteriores. Permanezcan alerta", han avisado la misión a través de su canal de Telegram.