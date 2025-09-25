Así es el BAM 'Furor', el moderno buque de la Armada que protegerá a la Flotilla: cañones, ametralladoras y helipuerto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el miércoles que España enviará este jueves un buque de la Armada para escoltar a los barcos de la Global Sumud Flotilla en su travesía hacia Gaza, tras los ataques sufridos la noche anterior y la amenaza de que se produzca otro ataque de forma "inminente".

"El Gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad", manifestó.

El barco enviado será el Buque de Acción Marítima (BAM) Furor (P-46), una moderna unidad de la Armada Española construida por la empresa pública Navantia en Ferrol y entregada en 2019. Zarpará desde el Arsenal de Cartagena y estará "equipado con todos los medios por si fuera necesario asistir a la Flotilla y realizar algún rescate", precisó el jefe del Ejecutivo.

Un barco de última generación

El actual Furor es el tercer buque de la Armada que porta este nombre. El primero, un destructor británico construido en 1896, fue buque insignia de la escuadrilla de destructores en la batalla de Santiago de Cuba, donde se hundió en 1898. El segundo, también un destructor pero de la clase Audaz, fue construido por la entonces Bazán y sirvió entre 1960 y 1973.

Se trata del sexto patrullero oceánico de la clase Meteoro, diseñado como unidad polivalente para misiones de vigilancia marítima, apoyo a operaciones de seguridad y protección de flujos de tráfico marino. Tiene una capacidad para albergar a 51 personas.

Con un desplazamiento de 2.840 toneladas, 93,9 metros de eslora y una velocidad máxima de 22 nudos, incorpora un alto grado de automatización que, según destaca el Ministerio de Defensa,"posibilita una mejor calidad de vida a bordo y la operación del buque con una dotación reducida".

El barco está armado con un cañón Oto Melara de 76 mm y dos ametralladoras MK-38 Mod.2 de 25 mm. Además, dispone de una plataforma para helicópteros NH90 o SH60, así como del dron M5D Airfox, un sistema aéreo no tripulado propulsado por energía solar que amplía las capacidades de vigilancia e identificación en un radio de hasta 20 millas náuticas.

Misiones de defensa, no de ataque

El BAM Furor está diseñado para participar en "misiones de carácter militar contra amenazas asimétricas o convencionales, durante las cuales se podrán llevar a cabo cometidos de presencia (disuasión), de vigilancia (prevención) y acciones dirigidas a determinadas amenazadas (neutralización)".

Asimismo, tiene la capacidad de proteger "los intereses marítimos nacionales y de control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional, contribuyendo al conjunto de actividades que llevan a cabo las distintas administraciones públicas con responsabilidades en el ámbito marítimo". Esto lo convierte en un activo estratégico que apoya las tareas de diversas entidades públicas con competencias en el ámbito marítimo.

Finalmente, el buque también puede asumir labores de policía marítima en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre sus misiones adicionales figuran la vigilancia, el salvamento y la lucha contra la contaminación marina, en colaboración con otros ministerios. Como destaca el documento, puede "colaborar con otros departamentos ministeriales" en estas tareas.