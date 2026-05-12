Sanidad confirma el primer positivo de hantavirus en España

El Ministerio de Sanidad ha confirmado el primer caso de hantavirus en España. Se trata del paciente que este lunes había dado positivo provisional y que esta noche había presentado "febrícula y síntomas respiratorios leves". Pese a la confirmación, se encuentra "estable, sin empeoramiento clínico" y continúa en aislamiento.

Desde Sanidad han informado además que el resto de personas que permanecían bajo estudio en el Hospital Gómez Ulla de Madrid han obtenido un resultado negativo en las pruebas diagnósticas definitivas; trece personas, en total.

Por otro lado, el Ministerio ha trasladado que el ciudadano estadounidense que se consideraba un "caso no concluyente", ha resultado también negativo.

Anoche, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, aseguró en una entrevista en la Cadena SER que esta persona que ahora ha dado positivo ya estaba "aislada con todas las medidas de precaución que era necesarias, de la misma manera que el transporte fue con todas las medidas de precaución que eran necesarias".

"Las medidas que estábamos imponiendo eran mayores incluso para lo que se podría considerar un contacto. Estamos poniendo medidas más pensando en casos que en contactos", tranquilizó Padilla, quien pidió también ponerse en el lugar de la persona que está pasando todo este proceso con el "impacto psíquico y físico" que conlleva.

A este respecto, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha agradecido este martes junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la "amabilidad y compasión" de España al hacerse cargo del crucero. "Todo el mundo debe sentirse orgulloso de esta respuesta", ha señalado.