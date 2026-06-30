Santos Cerdán, por Santos Cerdán: leemos el libro que acaba de publicar el exsecretario de Organización del PSOE

Pedro Sánchez no sería secretario general del PSOE ni habría llegado a presidente del Gobierno si no fuera por Santos Cerdán. Es, al menos, la idea que traslada el propio Santos Cerdán en el libro que ha publicado este martes, 'La caída', uno en el que trata de explicar y entender cómo quince días después de haber estado "sentado en una mesa donde se tomaban las decisiones que afectaban a todo un país", se vio "solo" en una celda "de nueve metros cuadrados del módulo 13 de la prisión de Soto del Real". En esas páginas, escritas muchas de ellas desde la cárcel, Cerdán se define a sí mismo como el hombre que "engrasaba las piezas que parecían incompatibles", el que hacía "que las cosas pasaran"; el elegido por Pedro Sánchez para "convertir lo improbable en posible", ya fuera en las primarias socialistas, en las negociaciones con el PNV para sacar adelante la moción de censura o en el diálogo con Junts para la investidura. Y según Cerdán, es ahí, en ese contexto de intermediario, donde comenzó a gestarse su hundimiento. "En política, cuando incomodas lo suficiente, dejas de ser útil. Te conviertes en un problema, y los problemas no se gestionan. Se eliminan", escribe.

Todo el que acostumbra a estar pendiente de la actualidad política recuerda ese 12 de junio de 2025 en el que las cámaras captaron a Santos Cerdán leyendo el informe de la UCO que lo situaba en el centro del caso Ábalos como el gestor de 620.000 euros en mordidas para quien fuera también secretario de Organización del PSOE y su exasesor, Koldo García. A quien no se le olvida la escena es al propio Cerdán. "Al principio intento mantener la normalidad, pero a medida que avanzo página a página, todo empieza a cambiar. El ruido, las voces, desaparecen. El hemiciclo sigue ahí. Yo ya no. Y lo que leo no tiene sentido, interpretaciones sin sustento, afirmaciones que no reconozco y, sobre todo, unos audios que no son conversaciones mías. [...] Cuanto más leo, más claro lo tengo. No es solo lo que pone, es lo que va a provocar", rememora. "No fue el final de la caída. Fue el momento en el que empezó de verdad", rememora.

Que nadie espere encontrar en el libro de Cerdán una explicación detallada sobre los casos que se ciernen sobre el exsecretario de Organización socialista. En las más de 100 páginas que publica, Cerdán no habla de Leire Díez, no menciona a Koldo García y apenas cita a José Luis Ábalos en una ocasión, cuando hace alusión a la reunión que mantuvieron en Ferraz con Sánchez para decidir si presentaban o no la moción de censura a Mariano Rajoy. No, el libro de Cerdán va de otra cosa. Si se descuidan, es casi un manual sobre cómo los partidos políticos deberían gestionar las crisis. Santos Cerdán reitera, casi de manera obsesiva, esa idea, como si dijera que, de haber habido en el PSOE una estrategia de anticipación, su caso no habría llegado tan lejos.

En esta suerte de manual corporativo, Cerdán sostiene como un leitmotiv constante que, al final, todo se resume en la ausencia de anticipación. "La vigilancia estratégica – escribe – no consiste en reaccionar a cada noticia, porque reaccionar de forma aislada es perder la perspectiva. Consiste en detectar cuándo un conjunto de informaciones aparentemente dispersas empieza a formar un relato coherente. En mi caso, esas señales existían y no supimos interpretarlas. Un sistema de vigilancia estratégica habría permitido detectar esa recurrencia, analizar su origen y comprender si se trataba de ruido mediático o del inicio de una dinámica estructurada. Pero ese sistema no existía. No había una estructura capaz de monitorear el entorno mediático, político y digital con la profundidad necesaria. Y cuando una organización no ve venir la tormenta, la tormenta le inunda". "Mi historia - afirma - es un ejemplo de lo que sucede cuando la comunicación se subestima como función estratégica, pero también es una invitación a repensar su papel en organizaciones públicas y privadas".

Aunque no se describe de manera directa como un perseguido político, Cerdán no duda en comparar su caso con lo ocurrido en Brasil con Dilma Rousseff y Lula da Silva, en Portugal con Antonio Costa y, en España, con Podemos. Recuerda, por ejemplo, la investigación ilegal a 55 diputados morados o el caso Neurona. "Estos son algunos de los casos que les afectaron. El propio Podemos lo denunció como una persecución política, y el paso del tiempo ha acabado dándoles la razón", asegura antes de reconocer que, "mientras, el resto de los partidos mirábamos para otro lado".

En 'La Caída', si bien Cerdán no habla de lawfare, esa idea de guerra mediática, judicial y política aparece a lo largo de todo el libro, sobre todo como explicación a su propio derrumbe. Si terminó en prisión, explica, es por la conjunción perfecta "de intereses, incentivos, silencios y decisiones que, una vez activados, generan una dinámica que se alimenta sola". En su caso, explica, comenzó mucho antes del informe de la UCO, con publicaciones aisladas que ensombrecían su papel. "Se publicaban informaciones en prensa que anunciaban un informe demoledor contra mí, el desgaste fue constante, metódico, casi quirúrgico. Se pueden contar por centenares los artículos que alimentaron esa narrativa, hay un dossier que lo acredita, pero ni supe, ni supimos reaccionar. No estábamos preparados", lamenta. Y, de nuevo, varias páginas para argumentar la necesidad de contar con vigilancia estratégica y anticipación o, como acostumbra a llamarse en el mundo empresarial, "inteligencia económica".

Quizás Cerdán no entra a valorar lo concreto de su caso porque, según defiende, "cuando el juicio llegue, ya es tarde". "El veredicto social ya se ha dictado, y la condena ya se ha ejecutado", denuncia. Con tal perspectiva, y como si tratara de responder al 'Manual de resistencia' de Pedro Sánchez, el exsecretario de Organización socialista apuesta más por la "resiliencia". "Después del linchamiento, después del aislamiento, después de la fractura identitaria, llega una pregunta que no admite evasivas: ¿cómo se reconstruye uno cuando el entorno ha redefinido tu nombre, tu trayectoria y tu lugar en el mundo?". "La resiliencia exige volver a lo esencial, a lo verdaderamente importante de la vida, no al estatus, ni a la visibilidad, no al reconocimiento. Ahí descubrí algo importante. El poder es circunstancial, la reputación es volátil, la estabilidad es frágil. Pero también descubrí algo más relevante, que existe una forma de sostenerse que no depende de nada de eso. Una fortaleza silenciosa, discreta, pero real", narra.

Esta es la idea que acompaña el último tramo del libro, una especie de guía de autoayuda sobre cómo sostenerse, pero también sobre como "reconstruirse". Dice: "El último paso es el más profundo, es aceptar que la crisis forma parte de la propia historia. No como una mancha, no como un estigma, sino como un capítulo duro de tu vida, injusto, doloroso, pero también revelador. [...] Integrar la crisis significa dejar de huir de ella sin rabia, sin miedo, sin necesidad de justificarme constantemente. Significa que ya no define el presente, aunque forme parte del pasado. [...] Aparece una madurez que solo se adquiere después de haber sido cuestionado públicamente".

Si bien se cuida mucho de no atacar de manera deliberada al sistema judicial, Cerdán concluye su obra cargando contra las filtraciones y reclamando la independencia de la justicia, que debe distanciar su "lógica" de la del poder mediático. "Ambos son necesarios, pero si no se establecen límites claros, el equilibrio se rompe. [...] El reto de nuestro tiempo no es elegir entre justicia y medios, es evitar que uno desfigure al otro. Porque cuando la justicia pierde su esencia, pierde también la democracia y cuando la opinión pública se alimenta de narrativas incompletas, pierde la libertad de juicio. [...] Cuando la opinión pública sentencia antes que la justicia, cuando la percepción sustituye al derecho, lo que está en juego no es una reputación. Está en juego el propio equilibrio del sistema. Entonces el problema ya no es individual. Es democrático", zanja.