De los Santos le dice ahora a Vox que tocar derechos LGTBI siempre será "línea roja" para el PP

Una de las incógnitas que más se repiten cuando se trata de imaginar un eventual Gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox es qué impacto tendría este no solo en las políticas progresistas respecto a la violencia machista o la mujer. También en los derechos de un colectivo LGTBIq+ al que los de Santiago Abascal acostumbran a denostar con medidas como la prohibición de llevar sus símbolos a las instituciones públicas o mediante la oposición a normas como la ley trans. Este martes, en el PP han dejado claro que los derechos del colectivo "no son negociables".

En un contexto en el que sí se suceden negociaciones a escala autonómica, con el temor de una repetición electoral en Andalucía sobrevolando, no ha sido casual la intervención de un diputado popular cuyo nombre se ha repetido mucho en los últimos días, a razón de una intervención suya en el Congreso.

Se trata del vicesecretario de Educación e Igualdad popular, Jaime de los Santos, quien ha formulado la promesa de que cuando llegue el momento de negociar con Vox, los derechos LGTBIq+ "siempre serán una línea roja".

La polémica de la votación contra las terapias de conversión a homosexuales

Pero De los Santos ha venido copando titulares desde que la pasada semana fuese el encargado de defender la postura de su partido, respecto a una histórica votación en la Cámara baja que ha permitido que las terapias de conversión de homosexuales tengan una consideración de gravedad mayor. Ahora pasan de ser una mera infracción administrativa a un delito con penas de prisión.

El diputado popular tomó la palabra desde la tribuna y dijo que "soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas y lo que han hecho por mí hombres y mujeres de toda condición y, sobre todo, lo que han hecho mi padre y mi madre, católicos de derechas, que han puesto por delante de cualquier otra cuestión el amor, el amor que es lo que construye futuro". Pero, acto seguido, lo que votó De los Santos y lo que votaron otros 136 diputados del PP fue abstenerse. Los 36 diputados de Vox votaron en contra.

De los Santos tacha al PSOE de "oportunista" y le acusa de "envolverse en banderas que no le pertenecen"

En este sentido, Jaime de los Santos ha formulado esta serie de afirmaciones en un acto conmemorando el Día Internacional del Orgullo acompañado por el alcalde Badalona, Xavier Albiol. Al lado de uno de los perfiles que mejor rivalizan con Vox en el PP, De los Santos ha prometido que "en el PP no se va a dar ni un solo paso atrás en la defensa de esos derechos", antes de dejar una afirmación que plantea ciertas dudas.

"Como con cualquier conquista social, hay que estar observantes para que nadie pueda destruirla", ha arengado el vicesecretario de Igualdad del PP, sin concretar de dónde podría venir la amenaza de quienes quisieran impulsar retrocesos en materia de la normativa LGTBIq+. Después, no ha perdido la oportunidad de tachar de "oportunista" al PSOE, lamentando que lo son por "envolverse en banderas que no le pertenecen".

Antes de finalizar, Jaime de los Santos también ha resuelto que "la bandera del colectivo LGTBI es parte del corazón de todos y de todas". En este punto, cabe recordar que distintos Ayuntamientos gobernados en coalición por ambas formaciones han protagonizado escenas de retirada de la arcoíris en los últimos años.