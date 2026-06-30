Óscar Puente desmonta una a una cada crítica del PP sobre la ley de nietos y le da (voto) CERA a Ayuso

Continúa creciendo la polémica en torno a las renovadas acusaciones del jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y distintos sectores del mismo Partido Popular que preside, contra la conocida como 'ley de nietos'. El líder de los populares se sumó a las tesis más cercanas a la ultraderecha y encarnadas en la formación en la mandataria madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra esta disposición contenida en la Ley de Memoria Democrática que permite obtener la nacionalidad española a los exiliados y víctimas de la dictadura franquista, así como sus descendientes.

Ayuso ya había venido denunciando que Pedro Sánchez trataba de alterar el censo electoral incorporando a miles de extranjeros que pasaban a obtener la nacionalidad en virtud de esa medida de reparación de la memoria histórica. Feijóo lo tildó de "ingeniería electoral", obviando que cuando era presidente de la Xunta era otro mandatario autonómico que al más puro estilo Fraga Iribarne se iba de comidas y actos con la diáspora gallega antes de cada cita electoral. Y sí, defendía medidas como la 'ley de nietos'.

En un momento en el que muchos se preguntan realmente qué es lo que se aprobó hace ya cuatro años, pero que ha sacado ahora de sus casillas al PP, el ministro de Transporte, Óscar Puente, ha entrado de lleno en el debate con una publicación en la que desmonta una a una cada crítica del PP a esta norma. De hecho, en medio de esa lista incluso hay un ejemplo que ilustra qué puede ocurrir en la circunscripción madrileña en la que Ayuso teme tanto que se incorporen nuevos votantes desde el exterior.

Óscar Puente: "Es ciencia ficción y materialmente imposible"

El titular de Transportes ha comenzando exponiendo las cifras de quién realmente podrían llegar a votar de todas esas nacionalizaciones derivadas de la 'ley de nietos'. "En cuatro años han logrado la nacionalidad 500.000 personas aunque sólo 316.000 están inscritos, por lo tanto solo 316.000 tendrían derecho a voto", ha señalado Puente para contraponer esos datos con los de los españoles que residen en el extranjero y suelen votar en las citas electorales.

"De los 2.500.000 de españoles que hay en el exterior con derecho a voto sólo vota alrededor de un 8%", ha señalado el ministro de lo que se conoce como el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), y aludiendo a los indicadores registrados en las últimas generales del 23-J. Pero Puente no se ha quedado ahí y ha continuado proponiendo cifras sobre las que reflexionar.

"Pongamos que hasta el cierre del censo electoral, por la ley de memoria democrática llegarán al registro 600.000 españoles más. Siguiendo la proyección de voto, de esos votarían como mucho 60.000 personas", ha planteado, para lanzar otra pregunta directa a la derecha. De todas esas personas que teóricamente se incorporaran como votantes en el extranjero, "¿todos van a votar al PSOE?, ¿de verdad?".

"De hecho, Ayuso es la única que ha logrado un diputado más por el voto CERA" Óscar Puente, ministro de Transportes

Puente también ha hecho un repaso por las últimas citas electorales y cómo afectó el voto CERA, del que tanto desconfía ahora el PP, a los resultados de dichos comicios. "En 2023, el voto CERA lo ganó el PP", recuerda el ministro, incidiendo también en que "en las elecciones andaluzas, el voto cera no cambió el resultado", al igual que "en las elecciones extremeñas". Eso sí, el titular de Transportes sí ha aclarado que hubo un reciente caso en el que este voto sí supuso cambios posteriormente: "De hecho, Ayuso es la única que ha logrado un diputado más por el voto CERA".

A modo de cierre, Puente también ha dejado una clara respuesta a quienes apuntan a que el Gobierno estaría controlando qué personas exactamente se benefician de la ley de nietos, en una hipotética distribución por las circunscripciones para obtener escaños en disputa: "Pensar que desde el gobierno se maneja a cada ciudadano en cada lugar en el que se encuentra para que se apunten en una u otra provincia para alterar los resultados electorales es ciencia ficción y materialmente imposible".