Bautizan a Mercadona como "el 7 Eleven español" tras la llegada de este producto (por 1 euro) que arrasa en Japón

La entrada a un supermercado de Mercadona en la localidad madrileña de San Sebastián de los reyes.

Varios creadores de contenido que se dedican a probar comida por España han acudido a Mercadona para probar un nuevo producto: un sandwich parecido a los que se venden en los famosos 7 Eleven de Japón.

Para los que no hayan tenido la suerte de viajar a Japón, allí son típicas las llamadas tiendas de conveniencia o convinis, y hay tres muy famosas: el 7 Eleven, el Family Mart y el Lawson.

En las tres suele haber una ingente cantidad de comida para llevar y entre los productos más vendidos están los sandwiches de huevo, casi una atracción turística más para todos aquellos que viajan allí.

Ahora, Mercadona ha puesto a la venta por un euro unos sandwiches parecidos a los que se venden en Japón y son muchos los foodies que han ido corriendo hasta el supermercado valenciano para probarlo.

La marca que los vende se llama "Mini and go", lo que indica que claramente está diseñado para desayunar o merendar. "No sabía que iba a llegar a Madrid, pensaba que se iba a quedar en Valencia", dice el creador de contenido que lo ha probado.

De 7 Eleven con sabor Rodilla

Como ocurre en los 7 Eleven, Mercadona tiene cada vez más productos para llevar y para consumir en tienda: "Me han dicho que sabe al sandwich de bacon y huevo del Rodilla". De aspecto luce parecidos a los del supermercado japonés y por el sabor parece que va a gustar: "Qué peligro, me como cinco. Me como cinco".

Uno de los problemas que ha visto tanto el influencer @lopesitofoodie como algunos clientes es la gran cantidad de ingredientes que lleva el sandwich, lo que hace que sea más de consumo ocasional que de consumo diario.

El paquete de 70 gramos vale un euro por lo que el precio ronda los 14 euros el kilo. El nombre completo del producto es Mini sándwich de pavo y huevo revuelto Mini & Go Hacendado y está fabricado por Ñaming S. L. en Zaragoza.