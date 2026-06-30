Wyoming ve los cantos de sirena del PP a Junts y sentencia a Feijóo con una frase sobre sus "tragaderas"

El Partido Popular está dispuesto a prácticamente todo con tal de llegar al Gobierno. Así lo está demostrando desde que los casos de corrupción cercan al PSOE y ven esta posibilidad cada vez más cerca.

La aritmética, de momento, no lo permite; sin embargo, el PP busca alternativas para que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa por otras vías. Una de ella sería la moción de censura, una posibilidad que se ha planteado y para la que necesitaría los votos de Junts.

Y en esta línea están trabajando ahora en Génova. Este fin de semana, Feijóo hizo una reflexión sobre el procés y las consecuencias que tuvo para los catalanes y el resto de españoles.

"Yo he dicho que antes o después voy a devolver a mi país un Gobierno decente. Puedo hacerlo con ayuda o sin ayuda de los votos que hoy podrían ponerse a disposición de la alternativa", dijo en referencia al partido de Puigdemont.

Al hilo de esto, el líder del PP aseguró que "como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página, ahora queremos mirar al futuro". De sus palabras se hicieron eco este lunes en El Intermedio, donde El Gran Wyoming valoró las palabras del político gallego.

"Claro que sí, os perdonamos las hostias que os habéis comido. Ya habéis oído al PP, aquí se pasa página y si te he llamado terrorista y te has comido años de cárcel pues no me acuerdo", aseguró muy irónico Wyoming, quien remató con un "qué bonito es perdonar".

"Se nota que Feijóo tiene un corazón que no le cabe en el pecho y unas tragaderas que no le caben en Génova", sentenció el presentador de El Intermedio, que apuntó que el cambio de opinión sobre el procés "no solo lo mantiene Feijóo" sino que "parece la estrategia de todo el PP".