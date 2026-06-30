Pablo Fernández sorprende con una descripción del 'modus operandi' de Pedro Sánchez: "Mea a la gente y les dice que llueve"

Los casos de corrupción que afectan al PSOE está pasando factura al Gobierno, y ya son muchos los que se atreven a poner fecha a la convocatoria de las elecciones generales. Las críticas de la oposición son cada vez más feroces, y mientras los socios del Ejecutivo intentan encajar los golpes sin atreverse a romper la coalición.

No obstante, si entre la izquierda hay un partido que está siendo realmente duro con Pedro Sánchez y su Gobierno ese es Podemos. Pablo Fernández, portavoz y secretario general del partido morado en Castilla y León, intervino este lunes en para evaluar la situación del PSOE, calificándola de "extrema gravedad".

Y lo hizo utilizando una expresión que no ha pasado desapercibida. Tras enumerar los casos de corrupción del PSOE más recientes, como el del ex ministro José Luis Ábalos, "condenado a 24 años de cárcel", o lo referente a Santos Cerdán, del que dijo que "es muy posible que acabe en la cárcel", Fernández apuntó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Para el portavoz de Podemos, "es una broma de mal gusto" que el líder del Ejecutivo "diga que han hecho mucho por regenerar" la política española. "Pedro Sánchez mea a la gente y les dice que llueve", afirmó categórico Pablo Fernández.

"El PSOE ha vuelto a decepcionar a millones de votantes de izquierdas, declaraciones como esta del presidente, sin la más mínima autocrítica ni asunción de responsabilidad resultan penosas, el rey está desnudo y hay muy poca gente del PSOE dispuesta a decirlo", explicó.

Y a modo de conclusión, el político castellano y leonés aseguró que la situación que atraviesa el PSOE, y por extensión, también el Gobierno es "insostenible e indefendible". Con estas palabras tan duras resumió Fernández lo que se ha vivido en los últimos meses en la cúpula del partido socialista.