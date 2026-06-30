Ecologistas en Acción reparte las banderas negras de 2026 a las playas más degradadas de España: "Es un atentado a bañistas y al ecosistema"

La federación de Ecologistas en Acción acaba de publicar su informe con las banderas negras de 2026. La organización radiografía cada año los casi 8.000 kilómetros de costa de España para detectar cuáles son los "atentados" más graves sobre el litoral, tanto en playas como en el resto de fenómenos costeros. Así, contrapone sus banderas negras a otra realidad: España es el país del mundo con banderas azules.

Pero precisamente el que una playa (o un puerto deportivo) tenga bandera azul no quiere decir que la gestión de su entorno deba ser premiada. Al contrario, en su nuevo informe, Ecologistas recoge desde las decisiones políticas que amparan el sobreturismo en zonas saturadas como Canarias a "graves atentados para la salud de los bañistas y para la biodiversidad marina" como el que detalla de una playa de Maro, en Málaga.

La organización entrega anualmente 48 banderas negras, "dos por provincia o ciudad autónoma" y por "dos motivos distintos: por contaminación y por mala gestión ambiental" de la costa. El informe "recoge las afecciones más graves en el litoral español, pero no todas: por desgracia podrían ser muchas más las banderas que otorgamos año a año". La mayoría de banderas entregadas (14) corresponden con "vertidos, deficiencias en el saneamiento o graves problemas de depuración".

Siguen las nueve banderas entregadas por afecciones a la biodiversidad; ocho por la urbanización de la costa y la invasión del dominio público marítimo-terrestre; siete por contaminación química; cuatro por la "degradación ambiental derivada de la turistificación y masificación"; tres por las "obras portuarias mal gestionadas"; dos por acumulación de basuras y una por daños al patrimonio histórico y cultural.

De Baiona a Tenerife: el sobreturismo se lleva banderas negras

El turismo masivo, por supuesto, ocupa varias de las páginas del informe de banderas negras de 2026 que acaba de presentar este martes Ecologistas en Acción. Pone de ejemplo la ampliación del puerto deportivo de Baiona, en Pontevedra. Las obras del relleno están a punto de terminar y después del verano se construirá un restaurante y una cafetería. Ecologistas, entre los múltiples daños que diagnostica en este proyecto, incluye el incremento de aguas residuales provenientes de embarcaciones recreativas.

Ese incremento de aguas residuales ya es "especialmente grave en períodos de turismo intensivo" y eso, sumado al "aumento de residuos y microplásticos asociados a la actividad náutica, son factores que deterioran la calidad del agua y afectan a la biodiversidad marina".

Buena parte del foco sobre el turismo masivo está en Canarias, donde las asociaciones federadas a Ecologistas en Acción recuerdan que "tiene un límite". Pese al malestar ciudadano que concitó protestas con más de 200.000 vecinos el año pasado, las autoridades siguen adelante con la construcción de macroproyectos turísticos como Cuna del Alma, una iniciativa conocida y polémica que promueven familias belgas en El Puertito de Adeje, en Tenerife.

Cuna del Alma representa la construcción de 420 viviendas de lujo con restaurantes, spa, un club infantil, y ya ha recibido en dos años anteriores una de las banderas negras de Ecologistas. "Pese a que las obras fueron paralizadas por tres motivos diferentes en 2022 (...), el Ejecutivo autonómico de PP y Coalición Canaria, con el apoyo del Ayuntamiento de Adeje (PSOE) levantó la paralización con argumentos de dudosa legalidad".

De filtraciones fecales a análisis pendientes

La guarrería también aflora en la costa. Algunos puntos del litoral español ya se han acostumbrado a sus "playas con nata": este fenómeno sigue viéndose en puntos del litoral malagueño como es el caso de Maro. Allí, Ecologistas documenta un vertido de aguas residuales sin depurar procedente de varios camping y chiringuitos de la zona.

Ecologistas ya tuvo hace tres años conocimiento de esta circunstancia tras recibir "una denuncia sobre la existencia de fuertes olores a heces fecales en el llamado Barranco del Aro": era un depósito de fibra de vidrio que recoge aguas residuales de un camping y que se vacía recurrentemente por camiones. El problema es que del depósito había roturas y filtraciones que desaguan al mar, "un grave atentado para la salud de bañistas y para la biodiversidad marina".

No es un fenómeno único: a apenas 200 kilómetros, en el Campo de Gibraltar, Ecologistas entrega otra bandera negra a todo el arco de la Bahía de Algeciras... donde Gibraltar lleva décadas vertiendo aguas negras sin tratar.

También Barcelona se lleva una bandera negra a una localización histórica como es el parque litoral y la playa de Sant Adrià de Besòs, donde están las famosas Tres Xemeneies (tres chimeneas) de la antigua central térmica. La playa se descontaminó en 2023, pero Ecologistas pide a Barcelona que atienda las demandas de la plataforma vecinal Marea Verde Sant Adrià de Besòs y analice el subsuelo y la peligrosidad de la zona.