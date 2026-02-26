Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Confirmado por el Gobierno: qué medidas del escudo social van a decaer tras el revés del Congreso
Política
Confirmado por el Gobierno: qué medidas del escudo social van a decaer tras el revés del Congreso

El "no" de PP, Vox y Junts permitirá los desahucios de familias vulnerables o la posibilidad de cortarles la energía eléctrica, gas natural y el agua. También decaerán las ayudas a los vehículos eléctricos o las destinadas a paliar las consecuencias de la DANA.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

La mayoría parlamentaria que conforman PP, Vox y Junts permitirá este jueves que no se convalide en el Congreso de los DIputados el decreto que prorroga el denominado 'escudo social' del Gobierno. De este modo, todo el contenido de este texto quedará derogado, incluida la moratoria antidesahucios.

El mes de enero, los mismos partidos tumbaron el decreto al considerar que favorecía la okupación al poner límites a los desahucios por ocupación o impago de alquileres por parte de familias vulnerables. El Gobierno, que también había incluido la revalorización de las pensiones para el año 2026 en el mismo "paquete", optó por desgajarlo e introducir una modificación a petición del PNV para que la prohibición de desahuciar no afectara a los propietarios que sólo tienen una vivienda en alquiler. Pese a esta modificación, PP, Vox y Junts se han mantenido en contra de su aprobación.

De esta manera, las personas que no hayan podido hacer frente al pago de la renta mensual de su vivienda podrán ser desahuciadas, aunque se encuentren en situación de vulnerabilidad. Cabe señalar que cuatro de cada diez personas que viven de alquiler en España están en riesgo de pobreza o exclusión social, según un reciente informe de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España).

Pero el decreto que será tumbado hoy recoge también otras medidas que decaerán una vez que se publique su derogación este viernes en el Boletín Oficial del Estado. Entre ellas, la ampliación de los descuentos del bono social para los consumidores vulnerables o la prohibición del corte de suministros básicos a estas familias.

  • Suspensión de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional.
  • Garantía de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para consumidores vulnerables
  • Prórroga de los descuentos vigentes en el bono social eléctrico: 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos
  • Prórroga de las entregas a cuenta para comunidades autónomas
  • Prórroga de incentivos a particulares y empresas para la compra de vehículos eléctricos, instalación de puntos de recarga o acometer obras de eficiencia energética en viviendas y edificios
  • Exención del IRPF para indemnizaciones por daños personales en los incendios forestales de este verano
  • Prórroga de ayudas destinadas a la reconstrucción de los municipios afectados por la DANA
  • Prórroga de las exenciones en IRPF e Impuesto sobre Sociedades para profesionales y empresas afectadas por la DANA
  • Prórroga de la autorización excepcional a la Comunidad Valenciana para acometer nuevas operaciones de endeudamiento.
Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

