Confirmado por el Gobierno: qué medidas del escudo social van a decaer tras el revés del Congreso

La mayoría parlamentaria que conforman PP, Vox y Junts permitirá este jueves que no se convalide en el Congreso de los DIputados el decreto que prorroga el denominado 'escudo social' del Gobierno. De este modo, todo el contenido de este texto quedará derogado, incluida la moratoria antidesahucios.

El mes de enero, los mismos partidos tumbaron el decreto al considerar que favorecía la okupación al poner límites a los desahucios por ocupación o impago de alquileres por parte de familias vulnerables. El Gobierno, que también había incluido la revalorización de las pensiones para el año 2026 en el mismo "paquete", optó por desgajarlo e introducir una modificación a petición del PNV para que la prohibición de desahuciar no afectara a los propietarios que sólo tienen una vivienda en alquiler. Pese a esta modificación, PP, Vox y Junts se han mantenido en contra de su aprobación.

De esta manera, las personas que no hayan podido hacer frente al pago de la renta mensual de su vivienda podrán ser desahuciadas, aunque se encuentren en situación de vulnerabilidad. Cabe señalar que cuatro de cada diez personas que viven de alquiler en España están en riesgo de pobreza o exclusión social, según un reciente informe de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España).

Pero el decreto que será tumbado hoy recoge también otras medidas que decaerán una vez que se publique su derogación este viernes en el Boletín Oficial del Estado. Entre ellas, la ampliación de los descuentos del bono social para los consumidores vulnerables o la prohibición del corte de suministros básicos a estas familias.