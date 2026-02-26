La Policía para de inmediato a ese conductor por lo que ha hecho en la rotonda: a muchos les va a estallar la cabeza

La forma en que se debe conducir en las rotondas es una de las cuestiones que más discusiones provoca porque muchos conductores, pese a no saberse las reglas, creen tener razón.

Resumiendo mucho la cuestión: hay que poner el intermitente antes de la salida elegida y salir siempre desde el carril exterior. Es decir: no se puede cruzar directamente desde el interior para abandonar la glorieta.

La Policía Local de Torrejón ha compartido un vídeo en el que muestra precisamente cómo ha parado a varios conductores por hacer precisamente eso.

Multa de 200 euros

En las imágenes aparece un agente hablando con el que ha cometido la infracción para avisarle: "Le hemos parado por una infracción que ha cometido usted en la rotonda. Ha hecho usted una incoporación a un carril sin ceder el paso. Es una sanción de 200 euros. En siguientes ocasiones vaya más atento".

La Policía resume la norma: "Recuerda, en rotondas, circula por los carriles interiores para continuar. Cuando vayas a salir, recuerda colocarte en el carril derecho cediendo el paso al que va circulando por él. Señaliza siempre. La prevención evita accidentes".

Cómo circular en las rotondas

Jorge Rodríguez, experto en tráfico y transportes y jefe de proyectos de Vectio, explicó en El HuffPost al detalle cómo se debe circular por una rotonda. Lo primero que hay que tener claro es que el vehículo que entra en la rotonda debe ceder el paso a quienes circulan ya por ella.

Una vez que estás dentro, los cambios de carril se efectúan respetando la prioridad del vehículo que circula por un carril frente a los vehículos que pretendan ocuparlo. Es decir: si vas por el carril interior y al desplazarte hacia la salida de la rotonda chocas con un vehículo que va por el exterior... la culpa será tuya.

Hay que salir siempre por el exterior

Otro dato importante: hay que salir de la rotonda siempre (pero siempre, siempre) por el carril exterior. Pero ojo, porque técnicamente es incorrecto circular todo el rato por el exterior. "Imaginemos que estás dentro de la glorieta y tu salida es la segunda o la tercera. Deberías ir por un carril interior y desplazarte al exterior únicamente tras la salida previa a la tuya. Antes no", explica Rodríguez.

En cualquier caso, aunque circular siempre por el exterior es técnicamente incorrecto, no es algo sancionable. Lo que sí es incorrecto, y además peligroso, es pasar directamente del carril interior a la salida de la rotonda. Otros vehículos pueden ir circulando por el carril exterior y chocar contigo. Por tanto, debes desplazarte del carril interior al exterior con antelación.