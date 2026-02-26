La misteriosa desaparición de documentos de Epstein: omiten hasta una acusación contra Trump por agresión sexual

El Partido Demócrata de Estados Unidos y medios nacionales como la NPR, la CNN y el New York Times han desvelado en las últimas horas la "desaparición" de cientos de documentos relacionados con el pederasta Jeffrey Epstein. Va más allá de la censura detectada en los más de tres millones de papeles liberados por el Departamento de Justicia hace tres semanas. Estos han sido tapados, escondidos, directamente.

Y, entre ellos, habría materiales "clave" sobre una mujer que acusó al presidente estadounidense, Donald Trump, de agredirla sexualmente cuando era menor de edad, según afina diario neoyorquino. El rotativo indicó que estos documentos resumen entrevistas hechas por el FBI con respecto a una mujer que en 2019 aseguró haber sido agredida sexualmente tanto por Trump como por Epstein.

La víctima aseguró al FBI, días después de que el financiero fuera arrestado por tráfico sexual, que fue agredida por él en la década de 1980 y que, además, le presentó a Trump. De acuerdo con la presunta víctima, el hoy mandatario republicano la agredió "en un encuentro violento y escabroso", que presuntamente también tuvo lugar en los 80. Entonces ella era menor de edad, tenía entre 13 y 15 años.

En total, el NYT indicó que en los archivos divulgados faltan más de 50 páginas de material relacionadas con la investigación hecha por el FBI.

Sin embargo, una publicación en X, Justicia afirmó que no eliminó ninguna información de los archivos desclasificados de Epstein.

"Si se extraen temporalmente archivos para censurar información de las víctimas, dichos documentos se restauran rápidamente en línea y están disponibles públicamente", aseguró el Departamento que comanda Pam Bondi. Agregó que se hicieron públicos todos los archivos excepto los que son duplicados o forman parte de una investigación federal en curso.

La Administración Trump y el Departamento de Justicia han afrontado numerosas críticas por parte de legisladores y supervivientes de Epstein por la gestión de los archivos. En su caso, los supervivientes se quejaron de que algunos archivos incluían nombres de víctimas y de que se habían omitido denuncias de abuso hechas contra otros hombres.

Trump fue amigo de Epstein durante 15 años. Ambos rompieron, según el relato del presidente estadounidense, en 2004, dos años antes de que la policía de Palm Beach (Florida), donde ambos tenían sus respectivas mansiones, empezara a investigar las primeras denuncias de agresiones a menores del millonario pederasta. Dos años después, el financiero fue condenado por dos delitos leves, e incluido en una lista de delincuentes sexuales convictos.

Decenas de entrevistas

La CNN insiste en que "decenas de entrevistas" a testigos del FBI de la investigación de Epstein "parecen faltar" en el enorme conjunto de archivos publicados el mes pasado. Un registro de evidencia proporcionado a los abogados de Ghislaine Maxwell, socia de Epstein y su exnovia, incluye números de serie de alrededor de 325 registros de entrevistas de testigos del FBI, pero más de 90 de esos registros, más de una cuarta parte de la lista, no parecen estar presentes en el sitio web especial del Departamento de Justicia.

Entre esos registros ausentes, constatan, están esas tres entrevistas relacionadas con la mujer que señala al presidente Trump. "Tenemos a un sobreviviente que hizo graves acusaciones contra el presidente", declaró a la citada cadena el representante Robert García, el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. "Pero hay una serie de documentos, y al parecer posibles entrevistas, que el FBI realizó con el sobreviviente y que están realmente desaparecidos, a los que no tenemos acceso".

Fueron varios legisladores demócratas los que levantaron la liebre al señalar, el martes, los documentos aparentemente faltantes, para cuestionar el alcance de la divulgación del Departamento de Justicia y si la Administración Trump cumplió con la ley que obliga a la agencia a publicar sus archivos relacionados con Epstein, el rico financiero que murió en una cárcel federal en 2019 mientras enfrentaba cargos de tráfico sexual.

Es posible que algunos de los documentos a los que se hace referencia en los registros de evidencia de Maxwell puedan estar presentes en otras partes de los archivos sin los números de serie que figuran en los registros, o con esos números de serie redactados.

Muchos documentos también han sido eliminados y reincorporados al sitio web de los archivos de Epstein del Departamento de Justicia durante las semanas transcurridas desde su publicación inicial. Varias víctimas de Epstein han dicho que han buscado en el sitio web del Departamento de Justicia en las últimas semanas archivos que documenten sus propias entrevistas con el FBI, solo para encontrar las manos vacías.