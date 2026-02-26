Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Feijóo pide la vuelta de Juan Carlos I tras los archivos del 23-F: "Los documentos deben reconciliar con quien paró el golpe"
Feijóo pide la vuelta de Juan Carlos I tras los archivos del 23-F: "Los documentos deben reconciliar con quien paró el golpe"

El presidente del Partido Popular, además, ha afirmado que "él mismo (el emérito) ha reconocido errores innegables en su trayectoria". 

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en el Congreso.EFE/Javier Lizón

El presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado a través de redes sociales del rey emérito, Juan Carlos I, a España después de que este martes haya visto la luz la desclasificación de archivos del 23 de febrero de 1981 cuando se produjo la entrada en el Congreso por parte de Antonio Tejero y otros militares. 

"Los documentos deben reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que regresase a España", ha asegurado el presidente de los populares.

La desclasificación de archivos del 23-F ha despejado algunas dudas sobre la presunta implicación del exjefe del Estado, aunque muchos de los partidos clave de aquel momento, como el Partido Comunista de España, han asegurado en las últimas horas que faltan archivos esenciales para conocer la verdad de la historia y que incluso se ha procedido a un "blanqueamiento" de la figura de Juan Carlos. 

"Él mismo ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país", ha concluido Alberto Núñez Feijóo cuando ni siquiera han pasado 24 horas de la desclasificación de los diferentes documentos del golpe de Estado producido en 1981 que supuso el momento más frágil de la embrionaria democracia española.

Los documentos, además, han reflejado que seis miembros del CESID —lo que actualmente se conoce como CNI— sabían que se iba a producir el golpe e incluso colaboraron en él. También han salido las órdenes que recibió la unidad militar que asaltó Televisión Española donde instaban a "disparar a matar" a los trabajadores de la cadena pública, conversaciones de Carmen, la mujer de Antonio Tejero; e incluso archivos que señalan a a que "el mayor error del golpe", según los propios golpistas, fue dejar libre al monarca y pensar que trataban con "un caballero". 

La desclasificación de archivos sigue arrojando contenido a la actualidad política y las primeras reacciones de los partidos y sus políticos empiezan a emitirse después de que salieran a la luz hasta 153 documentos relacionados con lo que sucedió aquel 23 de febrero de 1981 en los que la democracia se tambaleó. 

Juan Carlos emitió de madrugada el discurso que, presuntamente, frenó el golpe. Sin embargo, muchos están empezando a apuntar a que faltan archivos clave para conocer la integridad de la historia. 

