10 predicciones sobre un posible ataque de EEUU a Irán si fracasa la negociación hoy

Irán y Estados Unidos han iniciado este jueves una nueva ronda de negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní, la tercera este año, con una propuesta detallada transmitida por parte de los enviados de Teherán a los estadounidenses.

La propuesta ha sido entregada a través del ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, quien ejerce de mediador y que antes se ha reunido con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, para discutir sobre el rol de este organismo en caso de que se llegue a un acuerdo para la inspección de las instalaciones nucleares en Irán.

La reunión de Ginebra (Suiza) mantiene con el corazón en un puño al mundo, ante las reiteradas amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, de atacar al país de Oriente Medio si las condiciones del diálogo no le satisfacen.

William F. Wechsler, director sénior de Programas para Oriente Medio del Atlantic Council, un tanque de pensamiento norteamericano, ha publicado un análisis en el que expone diez predicciones sobre esos posibles ataques estadounidenses contra Irán. ¿Qué es lo que puede pasar? Este es un resumen de sus apuestas factibles:

1. Jamenei no ofrecerá un acuerdo fuerte de último momento (alta confianza)

El poder del régimen iraní ha disminuido drásticamente durante el último año y medio, durante el cual Israel llevó a cabo con éxito operaciones militares en el Líbano y contra las defensas aéreas estratégicas iraníes; el régimen de Bashar al-Assad cayó en Siria y la Guerra de los 12 días del verano pasado concluyó con ataques estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes; la economía iraní continuó colapsando y las protestas contra el régimen en todo el país sólo fueron reprimidas mediante una fuerza brutal.

Dado este entorno estratégico radicalmente diferente, el requisito mínimo aceptable que un acuerdo actual debe incluir es un compromiso férreo con el enriquecimiento cero de uranio en Irán. Sin embargo, no veo ninguna evidencia de que el régimen sea capaz de ofrecer esta concesión, y mucho menos de ofrecer algún tipo de compromiso con su arsenal de armas de precisión de largo alcance o su red de agentes terroristas no estatales, incluso si Trump estuviera dispuesto a ofrecer a cambio un alivio total de las sanciones.

Inmediatamente después de la represión, los diplomáticos iraníes lograron desviar la atención de la masacre de su propio pueblo a un tema más familiar y cómodo: el programa nuclear iraní. Estos mismos diplomáticos se dedicaron entonces a prolongar las conversaciones mediante tácticas dilatorias .

Ali Jamenei, el 4 de junio de 2025, en un acto por el 36º aniversario de la muerte de Ruhollah Jomeini, en Teherán. Iranian Leader Press Office / Handout/Anadolu via Getty Images

2. Trump no aceptará un acuerdo débil de último momento (confianza moderada).

Trump ha insistido constantemente en su deseo de un acuerdo con Irán y, en el pasado, ha mostrado flexibilidad en los detalles. Por ejemplo, la probabilidad de que Trump aceptara un acuerdo débil durante su primer mandato era bastante alta. Si Jamenei hubiera comprendido mejor a Trump durante su primer mandato, el líder iraní habría propuesto romper el acuerdo alcanzado con el presidente estadounidense Barack Obama y habría permitido que Trump firmara un acuerdo "mejor", similar al enfoque más astuto de México con respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) . Trump probablemente habría aceptado esta propuesta, ignorando a sus asesores, mucho más agresivos.

Al comenzar el segundo mandato de Trump, la probabilidad de que aceptara un acuerdo seguía siendo alta, dado que excluyó y denunció públicamente a muchos de los halcones iraníes de su primer mandato, llegando incluso a cancelar la protección de seguridad para aquellos a quienes Irán intentaba asesinar.

El pasado abril, el gobierno incluso indicó que Trump estaría dispuesto a aceptar un acuerdo con un Plan de Acción Integral Conjunto (JICA) reducido. Sin embargo, Teherán sigue ralentizando las negociaciones. Si bien Trump está ansioso por encontrar una salida aceptable a la guerra, y probablemente aceptaría disposiciones que yo consideraría inaceptables, es posible que ni siquiera eso esté disponible.

Ahora bien, dada la experiencia negativa de la demora iraní y el cambio fundamental en el entorno estratégico iraní, es probable que Trump ya no esté dispuesto a aceptar un acuerdo evidentemente débil. Pero dadas sus reiteradas inclinaciones previas y las filtraciones que siguen insinuando un cambio en los objetivos de Estados Unidos que permitiría cierto enriquecimiento interno iraní , mi confianza en esta conclusión solo puede ser moderada.

3. Si Trump parece dispuesto a aceptar un acuerdo débil, entonces Netanyahu se adelantará atacando a Irán (alta confianza)

En junio pasado, cuando muchos percibían que Estados Unidos e Irán se encaminaban hacia un nuevo acuerdo nuclear, uno que podría haber sido incluso más débil que el de Obama, Israel se anticipó atacando a Irán. Trump no dio luz roja a Israel y, a pesar de su intento inicial de distanciar a Estados Unidos del ataque israelí, finalmente decidió ordenar ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes clave, una decisión que alenté de antemano y aplaudí después.

Dados los éxitos tácticos de Israel contra Irán y su éxito estratégico, que resultó en un cambio radical de postura por parte de Trump, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, probablemente intentaría replicar este enfoque si mi segunda predicción resulta ser incorrecta, especialmente considerando que este es un año electoral en Israel. Por supuesto, Trump y sus asesores probablemente lo reconocen, lo que refuerza la confianza en mi evaluación previa de que, al final, Trump no aceptará un acuerdo débil.

Como alternativa, Estados Unidos podría dar a Netanyahu una clara "luz roja" contra cualquier acción de este tipo. Pero, dada la anterior tendencia de Trump a evadir su postura, no puedo estar seguro de que lo haga. E incluso si lo hiciera, ante las próximas elecciones, es probable que Netanyahu priorice su posición política interna sobre su relación con Trump.

Donald Trump conversa con Benjamin Netanyahu en la Knesset, antes de la firma definitiva del acuerdo sobre Gaza, el 13 de octubre de 2025, en Jerusalén. Evelyn Hockstein / REUTERS

4. A Trump se le presentarán tres opciones estratégicas: "Aplicar", "degradar" o "eliminar" (alta confianza)

"No tengo conocimiento de los documentos que llegan al presidente estos días, pero si volviera a ser parte del personal del Consejo de Seguridad Nacional o del Pentágono, entonces organizaría tres paquetes de opciones básicas para la consideración presidencial", expone Wechsler.

El primero, "Enforce", consistiría en una campaña nacional de ataques contra edificios y otras infraestructuras de las fuerzas de seguridad del Estado iraní, las más directamente responsables de la violenta represión contra los manifestantes. Se dirigiría específicamente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y su milicia Basij. Esta campaña probablemente duraría solo una o dos noches, con un número de víctimas mortales limitado en comparación con los miles de muertos a manos de estas fuerzas.

La segunda, "Degradar", implicaría ampliar el conjunto de objetivos para incluir los activos del régimen que amenazan más directamente a la región y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, en particular la infraestructura nuclear restante de Irán y sus despliegues de misiles, cohetes y drones, sus inventarios y su infraestructura industrial de apoyo. Esta campaña sería significativamente más larga y probablemente tendría que ir acompañada de una amenaza creíble de repetirla cada seis a nueve meses mientras Irán reconstruye sus inventarios de misiles.

La tercera, "Eliminar", expandiría aún más la campaña para buscar decapitar el liderazgo político y militar del régimen, perturbar la capacidad del régimen para comandar y controlar eficazmente sus fuerzas a corto plazo y atacar objetivos simbólicos asociados con la represión del régimen contra el pueblo iraní y su aparente legitimidad para gobernar. "Eliminar" probablemente reconocería que existe poca evidencia histórica, tanto en Irán como en otros lugares, de que un cambio de régimen pueda lograrse únicamente mediante ataques aéreos; sin embargo, no puedo imaginar que se le presente al presidente ninguna opción que incluya fuerzas terrestres convencionales estadounidenses.

Quienes abogan por esta opción argumentarían, sin embargo, que incluso si el régimen no cae, sufriría daños tan graves que no podría representar una amenaza inmediata y podría abrir la puerta a otras oportunidades, similares a lo que Israel logró contra Hezbolá.

Si bien estas tres opciones se presentarían por separado, Trump, como muchos de sus predecesores, también tendría la capacidad de adoptar un enfoque a la carta para los paquetes de objetivos individuales dentro de las tres opciones, mezclándolos y combinándolos como mejor le parezca.

Dos miembros de las fuerzas especiales de la policía iraní, tras una bandera iraní colocada en un blindado, durante una manifestación progubernamental en el centro de Teherán, el 12 de enero de 2026. Morteza Nikoubazl / NurPhoto via Getty

5. Trump elegirá la primera opción: "Hacer cumplir" (baja confianza)

"Desafortunadamente, Trump está atrapado en una trampa que él mismo creó", expone el análisis del Council. A diferencia del incidente de 2019, cuando rechazó (correctamente) las opciones de ataque del Pentágono diseñadas para tomar represalias contra las fuerzas iraníes que derribaron un dron estadounidense, esta vez Trump trazó una " línea roja " que el régimen iraní claramente cruzó. Trump alentó abiertamente el levantamiento, incluso prometiendo que la " ayuda estadounidense está en camino ", y luego se mantuvo al margen mientras los manifestantes eran masacrados.

Esto es similar a lo que Estados Unidos hizo con los húngaros en 1956 y con los iraquíes en 1991 , los puntos más bajos de las administraciones de Dwight Eisenhower y George H.W. Bush, respectivamente. Trump se burló previamente de la negativa de Obama a imponer su propia línea roja en Siria en 2013, el punto más bajo de esa Administración, y luego aplicó con orgullo la línea roja de Obama él mismo en 2017 y 2018 .

Además, los recursos militares estadounidenses que Trump ha acumulado no pueden permanecer indefinidamente. Si les ordena que se retiren sin ningún ataque ni acuerdo, muchos, incluido Teherán, lo percibirán como una retirada estadounidense vergonzosa. Trump está decidido a evitar ser percibido como "más débil que Obama". Por lo tanto, predigo que optará por atacar.

Y, sin embargo, todos con quienes he hablado y que han pasado tiempo con Trump a lo largo de los años discutiendo el potencial conflicto con Irán han llegado a la misma conclusión: Trump no quiere esta guerra. Está, con razón, sumamente preocupado por sus consecuencias. Por ello, si Jamenei no está dispuesto a ofrecer un acuerdo lo suficientemente sólido como para evitar ataques estadounidenses, y si Trump ahora no está dispuesto a aceptar un acuerdo más débil, creo que elegirá la opción con menos probabilidades de desembocar en una guerra total. De las tres opciones, esa sería "Imponer". Desde su perspectiva, esto probablemente tendría la ventaja adicional de desviar el tema de debate público hacia las protestas y alejarlo de sus infructuosas negociaciones sobre cuestiones nucleares.

Al elegir "Aplicar", Trump casi con toda seguridad estaría ignorando la opción recomendada por el Comando Central de EEUU, que supongo sería "Degradar". Comparto el argumento de que sería una oportunidad perdida no sentar el precedente de que Estados Unidos se reserva el derecho de atacar los misiles de Irán cuando se sienta amenazado, pero no creo que Trump comparta esta simpatía. De igual manera, me sorprendería que, con "Aplicar", Trump permitiera que Israel participara abiertamente en la operación.

Sin embargo, mi nivel de confianza en esta predicción es simplemente bajo. Si bien Trump es bastante consistente y, por lo tanto, predecible a largo plazo, ha demostrado actuar de forma impulsiva y, por lo tanto, impredecible cuando se le presentan decisiones inmediatas. Ese fue el caso a principios de 2020, por ejemplo, cuando Trump sorprendió a algunos de sus principales asesores al elegir rápidamente la opción militar más agresiva que se le presentó al ordenar el asesinato del comandante de la Fuerza Quds, Qasem Soleimani. Y aunque muchos comentaristas inicialmente predijeron los peores escenarios como resultado de esta acción, al final esta decisión resultó ser una de las más beneficiosas estratégicamente de su primer mandato.

Después de esto, la dirección del conflicto dependerá de las decisiones que se tomen en Irán, por el líder supremo y por el pueblo.

Una manifestante sostiene una foto en llamas del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, durante una protesta en apoyo al pueblo iraní en Londres, el 11 de enero de 2026. Chris J. Ratcliffe / Reuters

6. Jamenei ordenará una respuesta fundamentalmente simbólica (confianza moderada)

"Suponiendo que mi quinta predicción se cumpla, el régimen iraní tendrá que decidir cómo responder", argumenta el autor. Sería inaudito que Teherán no respondiera en absoluto; el régimen suele responder de una manera que, según su propio análisis, parece simétrica. Por lo tanto, si Jamenei reconoce que Trump limitó sus ataques únicamente a imponer su línea roja, y si está convencido de que Trump quiere poner fin al intercambio de disparos tras una ronda, es probable que su respuesta sea en gran medida simbólica.

Un ejemplo de este enfoque es el " ataque " performativo que sus fuerzas llevaron a cabo contra la base aérea de Al Udeid en Qatar el año pasado en respuesta a los ataques estadounidenses contra el programa nuclear iraní. En aquel momento, la respuesta se diseñó para desescalar el conflicto inmediato, permitiendo a Irán afirmar que el número de misiles disparados coincidía con el de bombas utilizadas por Estados Unidos. Esta vez, por supuesto, los estrategas del régimen no repetirán exactamente la misma respuesta que antes. Por lo tanto, los estrategas de defensa estadounidenses deberían anticipar ataques simbólicos contra objetivos diferentes, como un portaaviones estadounidense o el cuartel general de la quinta flota en Baréin.

Dada la magnitud de las fuerzas militares estadounidenses en la zona, sería estúpido o suicida que Irán optara por cualquier otra estrategia que no fuera un ataque simbólico. Por lo tanto, esta predicción puede parecer obvia. Sin embargo, mi confianza en ella no es alta, ya que los líderes iraníes han tomado decisiones especialmente desacertadas en el pasado reciente, en particular su insensata decisión de atacar directamente a Israel con cientos de proyectiles -¡dos veces!-, lo que condujo a la actual posición de debilitamiento de Irán. Por lo tanto, es posible que los líderes iraníes no comprendan los peligros que enfrentan ahora, lo que los llevaría a otro desastroso error de cálculo desde su perspectiva.

Algunos observadores de Irán van más allá y argumentan que Jamenei, de ochenta y seis años, preferiría ser recordado como un mártir que como un fracaso. Nunca me ha convencido el argumento de que el sistema teocrático iraní produce estructuralmente decisiones irracionales, pero mi preocupación por la calidad de su toma de decisiones ha aumentado notablemente en los últimos años.

7. Si Jamenei calcula mal, Trump escalará a "degradar", pero estará dispuesto a interrumpir la operación (alta confianza)

En lugar de actuar para desescalar el conflicto tras un ataque estadounidense, Irán podría intensificarlo con un ataque que trascienda el mero simbolismo. Este ataque podría, por ejemplo, resultar en bajas estadounidenses. Si esto ocurre, Trump se verá obligado a intensificar la situación. La forma más fácil para Trump sería ordenar el inicio de la campaña "Degrade". En este escenario, también se podría permitir que Israel se uniera a la campaña.

Dicho esto, creo que Trump se comportaría entonces igual que en junio pasado. Se mostraría ansioso por poner fin a la campaña estadounidense mucho antes de su duración prevista y tan pronto como evaluara que Irán había sido disuadido de su escalada. Sin embargo, a diferencia del error que cometió la última vez, espero que Trump exija, como precio para detener la campaña, el compromiso de Irán de reunirse de inmediato para negociar directamente.

Un grupo de manifestantes, en las calles de Teherán, la capital de Irán, el 8 de enero de 2026. Getty Images

8. El pueblo iraní se levantará de nuevo después de los ataques de EEUU (confianza moderada)

Sería completamente comprensible que el pueblo iraní se sintiera lo suficientemente intimidado por la increíble crueldad del régimen. Nunca se debe caer en la trampa de criticar a un pueblo subyugado que decide priorizar su supervivencia. De hecho, esta reacción típica es la razón por la que los déspotas a lo largo de la historia han recurrido a la brutalidad; por ejemplo, la violenta represión del presidente sirio Hafez al-Assad en la masacre de Hama de 1982 logró disuadir nuevos levantamientos en Siria durante tres décadas.

Sin embargo, creo que los analistas de política exterior tienen un desafortunado historial de subestimar tanto la disposición de los reprimidos a alzarse contra sus amos como la valentía de quienes están dispuestos a arriesgar la vida para apoyar la revolución. Esto es especialmente cierto en Oriente Medio, donde los analistas estadounidenses se han visto sorprendidos una y otra vez: por la revolución iraní de hace cuarenta y siete años y la Primavera Árabe de hace quince, y por la caída del presidente egipcio, Hosni Mubarak , en 2011 y la de Assad en 2024. "Temo que algunos analistas estadounidenses estén cometiendo el mismo error al subestimar la determinación del pueblo iraní, a pesar de la inminente amenaza para quienes se oponen a Jamenei".

En los últimos años, el pueblo iraní ha demostrado repetidamente que aprovechará casi cualquier oportunidad para expresar su amplia oposición. Las protestas de Mujeres, Vida y Libertad de 2022 representaron una amenaza directa a la legitimidad ideológica del régimen, y las protestas más recientes la intensificaron aún más, poniendo en peligro la propia supervivencia del régimen.

A principios de enero, el pueblo iraní respondió al llamado de Trump a las calles, pero su promesa de apoyo resultó ser vana. Pero la próxima vez reaccionarán a las acciones de Trump, no a sus palabras, y se inspirarán aún más en el reconocimiento de que Estados Unidos realmente cuenta con las fuerzas necesarias para protegerlos. Si lo hacen, es probable que se convierta en el punto de inflexión de toda la confrontación, y no descarto la posibilidad de que el pueblo lo vea así y aproveche la mejor oportunidad que ha tenido en cuarenta y seis años para librarse de este régimen.

9. Si surgen protestas generalizadas, el régimen volverá a asesinar en masa (alta confianza)

Por supuesto, si los iraníes se alzan de nuevo en cantidades significativas, el régimen considerará esas protestas como una amenaza existencial. Esa evaluación será acertada. Por lo tanto, cabe esperar que las fuerzas de seguridad iraníes respondan a esa amenaza exactamente de la misma manera que lo han hecho antes. Es probable que miles de iraníes más mueran, posiblemente decenas de miles, dependiendo de la magnitud de las protestas y de la rapidez con la que actúe el régimen.

10. Si los manifestantes iraníes son masacrados nuevamente, Trump rápidamente escalará a "degradar" y "eliminar" (alta confianza)

En este escenario, trazado por estas sucesivas predicciones, Trump se enfrentará a un desafío que definirá el legado de su segundo mandato. Habrá comprometido públicamente a Estados Unidos a respetar una "línea roja" para prevenir el comportamiento de un enemigo y luego lo habrá castigado por ignorar su advertencia y cruzarla, solo para que ese mismo enemigo la vuelva a cruzar. Pocos escenarios podrían ser más destructivos para la credibilidad estadounidense. El presidente tendría entonces que intensificar aún más la situación.

En este punto, Estados Unidos e Irán se encontrarían en una guerra que ambos consideran, correctamente, existencial: para Teherán, contra el propio régimen. Para Washington, contra su credibilidad como la superpotencia mundial restante. Es imposible predecir el resultado militar, ya que mucho depende de la destreza operativa y táctica de cada bando en los primeros días de una escalada aguda.

Si las fuerzas estadounidenses destruyen rápidamente gran parte de la capacidad de Irán para proyectar fuerza más allá de sus fronteras y decapitan a los líderes del régimen (probablemente con la ayuda de Israel), se abrirá una ventana de oportunidad para que el pueblo iraní intente cambiar su régimen. Por otro lado, si el régimen logra desplegar la mayoría de las fuerzas a su disposición, probablemente las dirigirá contra cualquier objetivo que pueda presionar a Estados Unidos para que detenga su campaña, incluyendo ataques contra las fuerzas estadounidenses, el transporte marítimo y centros de población civil en Israel y otros lugares, buscando agotar el arsenal combinado de interceptores de Estados Unidos e Israel. Israel ya parece estar actuando preventivamente para disminuir esta amenaza, eliminando a quienes cree que podrían estar involucrados en la dirección de la respuesta de Hezbolá.

Incluso los éxitos tácticos individuales de Irán podrían tener grandes implicaciones estratégicas. Por ejemplo, un cohete que impacte un rascacielos en el centro de Dubái podría dañar el modelo económico de los Emiratos Árabes Unidos durante los próximos años. Los ejecutivos extranjeros demostraron su disposición a huir de ese país durante la crisis financiera de 2008 , y probablemente harían lo mismo en mayor número si creyeran que sus vidas, en lugar de solo sus billeteras, estaban en riesgo.

De manera similar, cuando Irán fue declarado responsable de los ataques a las instalaciones de procesamiento de petróleo en Abqaiq y Khurais en 2019, pareció apuntar intencionalmente a elementos que eran fácilmente reemplazables , limitando así las consecuencias económicas para los mercados globales. Si Irán, en cambio, apuntara a elementos que sabe que podrían tardar mucho más en reemplazarse, entonces los resultados podrían ser mucho más dañinos. Y dado el papel único que desempeña Arabia Saudita en el precio global del petróleo, el impacto se sentiría inmediatamente en Estados Unidos.

Es aún más difícil predecir el resultado político de tal confrontación. La mayoría de los expertos en mi círculo creen que el resultado más probable de un cambio de régimen en Irán es el establecimiento de un gobierno no teocrático, pero firmemente antiestadounidense, de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI-istán), que gobierne al pueblo iraní con una mano de hierro aún más brutal. Pero también existen otros posibles resultados. Algunos expertos predicen que el colapso del gobierno central iraní desencadenaría una guerra civil, en la que numerosos actores externos apoyarían a diferentes elementos internos, algunos divididos por etnias. Algunos observadores iraníes esperan que el régimen actual sobreviva de alguna forma, mientras que otros prevén la restauración de la monarquía y el regreso de Reza Pahlavi. Otros esperan el ascenso de los Muyahidines del Pueblo (Mujahedin-e-Khalq), ahora conocidos como el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán. Sin embargo, muy pocos expertos son lo suficientemente optimistas como para predecir un camino claro hacia la democracia iraní.

"Creo que cualquier predicción en ese sentido es una tontería. Después de todo, nadie predijo que la Primera Guerra Mundial terminaría con un pequeño grupo de bolcheviques tomando el control de Rusia. A estas alturas, es imposible saber qué facción podría ascender al liderazgo de Irán tras una guerra total", concluye.