Pedro Sánchez desmiente los bulos sobre sus problemas de salud: "No padezco ninguna enfermedad cardiovascular"
El líder del Ejecutivo ha señalado a la extrema derecha achacando que "la máquina del fango funciona siempre igual" y que "es su única manera de hacer oposición". 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.Europa Press via Getty Images

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desmentido este jueves los rumores que existían sobre sus problemas de salud que salían publicados en lo que el líder del Ejecutivo ha calificado como "pseudomedios". "La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud", ha asegurado a través de su cuenta de X. 

Sánchez además ha enfatizado en que "no padece ninguna enfermedad cardiovascular" y ha remarcado que "si fuese así, no habría ningún problema". "Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan", ha destacado reprochando las medidas que emplea la derecha en lo que se refiere al sostenimiento de la sanidad pública. 

"La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública", ha dicho el presidente sobre el modus operandi de los diferentes partícipes en la difusión de desinformaciones. 

"Si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien. Queda Gobierno para rato", ha concluido el presidente del Gobierno después de que haya dicho en innumerables ocasiones que los próximos comicios generales se producirán en 2027 y no habrá adelanto electoral.

La declaración llega el día después de que se hayan desclasificado los archivos del 23 de febrero de 1981, día en el que se produjo el golpe de Estado en el Congreso, y cuando se va a producir este jueves la votación en el hemiciclo sobre el escudo social que, previsiblemente, caerá por el voto en contra del Partido Popular, Vox y Junts. 

