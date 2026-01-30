Sonoro aplauso a García Ortiz por parte de una judicatura "indignada" con su condena

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz asiste a la presentación del manifiesto firmado por más de 150 juristas en rechazo de la sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha recibido este jueves el respaldo de una buena parte de la judicatura "indignada" con la decisión del Tribunal Supremo de condenarle por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Ha sido durante la presentación del manifiesto 'Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia', firmado por más de 150 juristas, magistrados, abogados, fiscales y catedráticos, muchos de los cuales han arropado al ex fiscal general en este acto celebrado en el Ateneo de Madrid.

El manifiesto recoge la indignación de parte de la judicatura por una sentencia que creen basada en conjeturas e indicios al no haber ninguna prueba de cargo que incriminara a García Ortiz, propia de "jueces justicieros" que parten de una convicción y buscan una vía para acreditarla, según ha denunciado el abogado y exdiputado en el Congreso y en la Asamblea de Madrid por el PSOE, Manuel de la Rocha.

Para De la Rocha, la sentencia se ha saltado de manera "irracional" y "exasperante" el principio constitucional de presunción de inocencia.

"Es una decisión política", ha advertido, tras lo que ha lamentado la división "profunda" que existe entre conservadores y progresistas en la justicia y ha incidido en que la Sala 2ª del Tribunal Supremo siempre se sitúa a la derecha.

La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Pepa Berdugo, ha hablado de numerosas anomalías en el proceso y ha incidido en que todo el procedimiento contra García Ortiz ha sido "inquietante", desde la instrucción hasta la sentencia y el tiempo pasado hasta conocer los argumentos de la resolución.

"Más que inquietante, la sentencia es absolutamente decepcionante", ha matizado Joaquín Giménez, exmagistrado de la Sala 2ª del Supremo, al considerar que desprestigia al sistema judicial, que es el "último refugio" y la "última esperanza" de la ciudadanía.

Ha incidido en que la sentencia no surge de la nada, sino que se encuadra en el "cerco" que, según ha dicho, hay alrededor del Gobierno para hacerle caer.

En su opinión, se trata de "un auténtico desafío a la lógica" al haber sacado certeza de unas dudas, de tal modo que García Ortiz "no ha podido acreditar su inocencia", ha ironizado.

Pero además de haberse vulnerado su presunción de inocencia, con esta sentencia se han laminado también, según Giménez, el derecho a una información veraz y el derecho de los profesionales de los medios de comunicación al secreto profesional, dos principios fundamentales en una sociedad democrática.

El exparlamnetario Nicolás Sartorius ha advertido, por su parte, de la politización de la justicia, de tal modo que los jueces de forma consciente o inconsciente introducen en el ejercicio de su actividad elementos que distorsionan al Ejecutivo, al Parlamento y al resto de instituciones democráticas.

Según ha dicho, hay algunos grupos minoritarios de jueces, pero bien situados en determinas salas que creen que hay que salvar a la patria de los separatistas y acabar con el Gobierno.

"Nunca he visto nada parecido a lo que está pasando ahora. Es verdaderamente preocupante", ha asegurado.