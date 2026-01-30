Antonio Banderas, sobre la "banda de macarras" del ICE: "Tengo a mis hijos espantados"

"No he visto nada tan vergonzoso como la banda de macarras que ha inventado este señor". De esta manera ha definido el actor Antonio Banderas la violencia ejercida por el ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU, encargado de la deportación masiva de migrantes que impulsa su presidente, Donald Trump.

El malagueño pasó este jueves por los micrófonos de Hora 25 de la Cadena SER, donde relató el impacto que le provoca ver lo que está sucediendo en Estados Unidos, hasta el punto de que le han dado "arcadas" y "náuseas".

"Están sacando a personas mayores de sus casas, prácticamente desnudas, tirándolas en la nieve, llevándose a niños esposados, niños con doce años...", describió. El actor subrayó que le afectó especialmente ver imágenes de "una chica que estaba en el suelo mientras estos macarras le pegaban una paliza".

"¿Qué necesidad hay de sacar una pistola y darle diez tiros a un hombre que lleva un móvil en la mano?", se preguntó.

"Tengo a mis hijos espantados, a mi hija diciendo '¡papá, yo he nacido en España, a mí pueden venir a buscarme!", prosiguió. "Es muy duro. Pero lo más duro de todo eso es ver que a este tío lo han votado", recalcó durante su entrevista con Aimar Bretos.

La canción de Springsteen

La voz de banderas, que llega al Gran Teatro Pavón de Madrid con Godspell, el musical de Broadway de los años 70 que dirige y produce, se suma a la de otras figuras de la cultura que en las últimas horas han denunciado la violencia del ICE.

Este miércoles, Bruce Springsteen lanzó la canción Streets of Minneapolis, la cual compuso y grabó en apenas cuatro días como respuesta al "terror estatal" por las redadas migratorias y las muertes del enfermero Alex Pretti y de la escritora Renée Good.

El mensaje de Lady Gaga

También Lady Gaga paró su concierto en Tokio (Japón) para lanzar un mensaje de apoyo a todas las familias y personas afectadas por el ICE: "Pienso en todo su dolor y en cómo sus vidas están siendo destruidas ante nuestros ojos".

"Cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y de pertenencia, algo se rompe en todos nosotros. Espero que todos estén junto a nosotros esta noche. Sé que ahora mismo no estamos en Estados Unidos, pero estamos con nuestra comunidad y los queremos", agregó.