Lady Gaga para su concierto para decir alto y claro lo que piensa del ICE de Trump: "Espero que nuestros líderes estén escuchando"
Cultura

Lady Gaga para su concierto para decir alto y claro lo que piensa del ICE de Trump: "Espero que nuestros líderes estén escuchando"

La artista ha hecho un potente alegato en su concierto en Japón.

Marina Prats
Lady Gaga en su concierto en el Coachella este 2025.
Lady Gaga en su concierto en el Coachella este 2025.

Esta semana, las actuaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota, así como la muerte del enfermero Alex Pretti a manos de agentes fronterizos, la segunda tras la de Renée Good el pasado 7 de enero han provocado la respuesta de numerosos artistas como Bruce Springsteen, que incluso ha dedicado una nueva canción a los recientes ataques, o incluso de rostros españoles como Antonio Banderas, que ha calificado las actuaciones como una "banda de macarras".

Ahora Lady Gaga, quien se encuentra de gira con su Mayhem Ball, ha parado su concierto en el Tokyo Dome de Tokio (Japón) para lanzar un mensaje de apoyo a todas las familias y personas que se han visto afectadas por estos ataques fomentados por el gobierno de Donald Trump.

"En un par de días, regresaré a casa y me duele el corazón al pensar en las personas, los niños, las familias de todo Estados Unidos que están siendo atacadas sin piedad por el ICE. Pienso en todo su dolor y en cómo sus vidas están siendo destruidas ante nuestros ojos", ha comenzado diciendo sentada al piano.

"También estoy pensando en Minnesota y en todos los que están allí, en casa, viviendo con tanto miedo y buscando respuestas sobre lo que todos debemos hacer", ha continuado la neoyorkina, que tiene previsto dos conciertos los días 9 y 10 de abril en el mencionado estado.

"Cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y de pertenencia, algo se rompe en todos nosotros. Espero que todos estén junto a nosotros esta noche. Sé que ahora mismo no estamos en Estados Unidos, pero estamos con nuestra comunidad y los queremos", ha añadido.

La dedicatoria a sones de 'Come to mama'

La artista ha pedido a los dirigentes de la Casa Blanca un lugar de "seguridad, paz y responsabilidad". "La gente buena no debería tener que luchar tanto y arriesgar sus vidas por el bienestar y el respeto", ha enfatizado.

"Espero que nuestros líderes estén escuchando. Espero que nos estén escuchando mientras les pedimos que cambien su curso de acción rápidamente y tengan piedad de todos en nuestro país. En un momento en el que no parece fácil tener esperanza, son mi comunidad, mis amigos y mi familia los que me sostienen", ha rogado.

"Por eso, me gustaría cantar una canción que transmite algo de esperanza, para intentar darnos un poco esta noche", continuó la actriz tras su discurso, que quiso decidió dedicar su tema Come to mama, de su álbum Joanne, a "todos aquellos que sufren, a los que se sienten solos y sin ayuda, a quienes han perdido a un ser querido y pasan por momentos difíciles, momentos insoportables, viendo si el final está cerca".

Este tema, tal y como ha contado la propia Gaga, lo compuso como un himno optimista de reconciliación y superación de conflictos sociales. En él se incluyen versos que rezan lo siguiente: "Why do we gotta tell each other how to live? The only prisons that exist are ones we put each other in (¿Por qué tenemos que decirnos cómo vivir? Las únicas prisiones que existen son las que nos imponemos)"

Esta no es la primera reivindicación de Lady Gaga por los derechos civiles y humanos. Se ha convertido en referente del colectivo LGTBIQ+ gracias a temas como Born this way, ha alzado la voz por los derechos de las personas trans y no ha dudado a la hora de posicionarse políticamente a favor del partido demócrata.

De hecho, Gaga fue la encargada de cantar el himno nacional en la toma de posesión de Joe Biden en 2021 y, posteriormente, el propio Biden la nombró copresidenta de su Comité de Artes y Humanidades.

Marina Prats
