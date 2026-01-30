Reserva mesa para dos para San Valentín y muchos temen que la condición que pone el restaurante empiece a ser común en hostelería: "No sé si es legal o ilegal, pero ético..."

El próximo 14 de febrero se celebra San Valentín, una de las fechas más señaladas del calendario para muchas parejas, que eligen ese día para salir a comer o a cenar y darse un capricho para celebrar el amor.

Ha sido el influencer Cocituber el que ha compartido la historia de una chica que ha querido reservar mesa para San Valentín en un restaurante y se ha encontrado con una inesperada respuesta.

La mujer ha contado que ha ido a reservar mesa para dos en San Valentín y desde el restaurante le mandan un mail que dice: "En este momento sólo tenemos mesas de cuatro o de seis personas. En caso de que desee cenar podríamos ofrecerle una mesa para cuatro, pero habría que aplicar un suplemento de 25 euros por cada plaza no ocupada".

"No seáis jetas"

Es decir, que si quieren usar una mesa de cuatro siendo dos, de primeras tienen que pagar 50 euros más lo que ellos consuman. Y el propio restaurante pone un ejemplo: "Si fueran dos personas en una mesa de cuatro, el suplemento sería de 50 euros".

"Esto no lo había visto yo en mi vida", ha reflexionado Cocituber en su perfil de TikTok. Además, el restaurante le pide una garantía mediante tarjeta de crédito, algo que también ha sorprendido al creador de contenido.

"Ese día van a aprovecharlo al máximo. Vamos a cobrarles la cena más las dos mesas vacías que tiene al lado o las cuatro, porque hay mesas de seis", ha añadido de nuevo Cocituber.

Esta garantía sería de otros 25 euros. "Eso me parece bien", ha apostillado Cocituber. "Si no te presentas te cobran 50 pavos más 50 de los otros dos que no van a cenar ahí. Hay que tener jeta. Si no quieres llenar mesas de cuatro porque es San Valentín le dices que no hay mesas, tío. No sé si es legal o ilegal, pero ético...".

La clienta ha respondido al restaurante que, un día como San Valentín, no es normal que vayan tres o cuatro personas —lo lógico es que vaya la pareja—: "Iremos otro día, gracias".

"Le sorprendería la de mesas que solicitan para ese día", le ha replicado el dueño del local. "No seáis jetas", ha sentenciado Cocituber.