Trump advierte a Canadá de que si hace negocios con China les prohibirán su deporte nacional
Después de amenazar a su vecino con la imposición de un 100% de aranceles si pacta comercialmente con Pekín, el mandatario estadounidense alerta sobre "lo primero que harán" las autoridades chinas, puesto que conoce "muy bien" a Xi Jinping: "Es amigo mío".
La Administración Trump parece haber cambiado de estrategia para tratar de convencer a la vecina Canadá de que es mala idea hacer negocios con China. Después del regreso a la Casa Blanca de un Donald Trump que ha jugado la carta del chantaje comercial e incluso propuesto la anexión del territorio canadiense al estadounidense, Washington volvía a amenazar con imponer más tarifas tras conocer que Pekín y Ottawa habían suscrito un acuerdo comercial para vehículos eléctricos y otros productos como la canola.
"Si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que ingresen a EEUU", advirtió el propio Donald Trump cuando trascendió dicho pacto. No parece haber surtido efecto alguno, ni se atisba una marcha atrás de lo suscrito entre las autoridades canadienses y las chinas.
En ese marco, Trump ha optado por una advertencia, sobre "lo primero que harán" los chinos a Canadá si firman un acuerdo, adelantando que lo sabe porque conoce muy bien a Xi Jinping. "Es amigo mío", ha subrayado ante la prensa, precisamente, después de haber sido preguntado por un paso similar del considerado como su mayor aliado en Europa, Reino Unido.
Trump advierte de "lo primero que hará China" a Canadá: "El presidente Xi es amigo mío"
A instancia de los periodistas, Trump ha valorado que el hecho de que Reino Unido haga negocios con China y agrande sus lazos comerciales "es muy peligroso". Ha aclarado que "es muy peligroso para ellos hacerlo", despejando la incógnita de si no sería más peligroso para EEUU. Y fue entonces cuando puso como ejemplo a Canadá.
"Conozco muy bien a China. Sé que el presidente Xi es amigo mío. Lo conozco muy bien. Pero eso es un gran obstáculo que superar cuando se trata de Canadá", ha aseverado ante la prensa, para soltar la advertencia que ha causado cierta perplejidad. "Lo primero que harán [las autoridades chinas] es decir que ya no se puede jugar al hockey sobre hielo", ha asegurado sobre el deporte nacional canadiense.
Cabe destacar que, posteriormente a la firma del acuerdo comercial, el primer ministro canadiense, Mark Carney, sí explicó que no estaban buscando un tratado de libre comercio con China, ya que están en plenas negociaciones para uno nuevo que sea heredero del NAFTA (TLCAN, en castellano) -que engloba a Canadá, EEUU y México- y dan prioridad a ese bloque comercial, si bien la política comercial de la Administración Trump complica esta posibilidad.