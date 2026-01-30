Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trump advierte a Canadá de que si hace negocios con China les prohibirán su deporte nacional
Global
Global

Trump advierte a Canadá de que si hace negocios con China les prohibirán su deporte nacional

Después de amenazar a su vecino con la imposición de un 100% de aranceles si pacta comercialmente con Pekín, el mandatario estadounidense alerta sobre "lo primero que harán" las autoridades chinas, puesto que conoce "muy bien" a Xi Jinping: "Es amigo mío".

Antón Parada
Antón Parada
El primer ministro canadiense, Mark Carney, y su homólogo estadounidense, Donald Trump; en una visita en la Casa Blanca.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, y su homólogo estadounidense, Donald Trump; en una visita en la Casa Blanca.Sarah L. Voisin/The Washington Post via Getty Images

La Administración Trump parece haber cambiado de estrategia para tratar de convencer a la vecina Canadá de que es mala idea hacer negocios con China. Después del regreso a la Casa Blanca de un Donald Trump que ha jugado la carta del chantaje comercial e incluso propuesto la anexión del territorio canadiense al estadounidense, Washington volvía a amenazar con imponer más tarifas tras conocer que Pekín y Ottawa habían suscrito un acuerdo comercial para vehículos eléctricos y otros productos como la canola. 

"Si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100% a todos los bienes y productos canadienses que ingresen a EEUU", advirtió el propio Donald Trump cuando trascendió dicho pacto. No parece haber surtido efecto alguno, ni se atisba una marcha atrás de lo suscrito entre las autoridades canadienses y las chinas. 

En ese marco, Trump ha optado por una advertencia, sobre "lo primero que harán" los chinos a Canadá si firman un acuerdo, adelantando que lo sabe porque conoce muy bien a Xi Jinping. "Es amigo mío", ha subrayado ante la prensa, precisamente, después de haber sido preguntado por un paso similar del considerado como su mayor aliado en Europa, Reino Unido.

Trump advierte de "lo primero que hará China" a Canadá: "El presidente Xi es amigo mío"

A instancia de los periodistas, Trump ha valorado que el hecho de que Reino Unido haga negocios con China y agrande sus lazos comerciales "es muy peligroso". Ha aclarado que "es muy peligroso para ellos hacerlo", despejando la incógnita de si no sería más peligroso para EEUU. Y fue entonces cuando puso como ejemplo a Canadá.

"Conozco muy bien a China. Sé que el presidente Xi es amigo mío. Lo conozco muy bien. Pero eso es un gran obstáculo que superar cuando se trata de Canadá", ha aseverado ante la prensa, para soltar la advertencia que ha causado cierta perplejidad. "Lo primero que harán [las autoridades chinas] es decir que ya no se puede jugar al hockey sobre hielo", ha asegurado sobre el deporte nacional canadiense.

Cabe destacar que, posteriormente a la firma del acuerdo comercial, el primer ministro canadiense, Mark Carney, sí explicó que no estaban buscando un tratado de libre comercio con China, ya que están en plenas negociaciones para uno nuevo que sea heredero del NAFTA (TLCAN, en castellano) -que engloba a Canadá, EEUU y México- y dan prioridad a ese bloque comercial, si bien la política comercial de la Administración Trump complica esta posibilidad.

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global