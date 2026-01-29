Liliana, la voz de las víctimas en "el único funeral que cabía en esta despedida": "Somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad"

La voz de las víctimas se ha oído con fuerza al final del funeral de Huelva. Ha sido Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, una de las 45 vidas arrancadas en el accidente de Adamuz, que ha hablado en nombre de los familiares y allegados. Lo ha hecho "en el único funeral que cabría en esta despedida", y dejando claro que "la única presidencia que queremos a nuestro lado es la de Dios".

Con un dolor evidente en su gesto y hasta en sus palabras, Liliana ha agradecido a todos los que acompañaron, ayudaron a las víctimas en una despedida en la que no han faltado las críticas a las autoridades. Tampoco alguna mención irónica en forma de agradecimiento "incluso a los que hoy están aquí por agenda". Sin destinatario concreto, a todos ha dirigido otra crítica, la de "la lentitud de la información, pues es mejor saber que imaginar".

Lás lágrimas y las palabras se le entrecortaban, a ella y al resto de familiares, en su breve pero profundo parlamento. Desde el altar improvisado y levantado por la Diócesis onubense en el Palacio de Deportes Carolina Marín, Liliana ha advertido de que "somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a cerrar esta herida".

"Sabremos la verdad y lucharemos para que no haya otro tren, con serenidad y desde la paz de saber que en los brazos de la Virgen ahora duermen", ha pronunciado.

De su madre y de las otras 44 víctimas de un accidente bajo investigación, ha recordado que "ellos no eran solo los 45 del tren, eran la ilusión por el futuro mejor, eran nuestros padres, madres, hijos, nietos". "Lo que perdimos eran vagones llenos de anhelos y silencio, de virtudes y defectos, de esperanza".

"Ellos eran eso que ya nunca serán, porque ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos damos cuenta", ha lamentado antes de culminar que "Ellos no son solo los 45 del tren, pero son los 45 del tren".