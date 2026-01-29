El funeral por las víctimas de Adamuz, un canto solemne al dolor infinito y a la exigencia de "justicia y verdad"

El dolor infinito en los cientos de miradas perdidas se vislumbraba en el silencio. Y en él, un deseo, el de "justicia y reparación" para "esclarecer la verdad de lo ocurrido", y un aviso, el de las familias "que lucharemos por saber la verdad". Lo han verbalizado el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, que ha oficiado el funeral por las víctimas del accidente de Adamuz, y Liliana, hija de Natividad y voz de los familiares que han llenado, en centenares, un evento religioso con la presencia de los reyes.

El Palacio de Deportes Carolina Marín de la ciudad onubense ha acogido el oficio religioso en memoria de los 45 fallecidos en el accidente del Iryo y el Alvia del pasado domingo 18 de enero. Organizado por la Diócesis de Huelva, de donde provenían hasta 27 de las víctimas mortales, el homenaje ha estado presidido por la Virgen de la Cinta, patrona e imagen muy venerada en la ciudad.

El funeral de este jueves ha tenido lugar 11 días después del accidente y tras la negativa de los familiares de las víctimas a ser parte del 'funeral laico' inicialmente planeado por el Gobierno, junto con la Junta de Andalucía, para el sábado 31. En palabras de Liliana, muy crítica, el de este jueves es "el único funeral que cabía" para unos familiares "que nos queremos más presidencia a nuestro lado que la de Dios".

En un ambiente de recogimiento absoluto, sin gritos ni demostraciones de rabia ni en la previa ni durante la celebración religiosa, sí ha sido constante el dolor callado, bajo los acordes de las diferentes piezas litúrgicas y la oración constante, también desde minutos antes de la hora de comienzo oficial del funeral.

Los familiares y también numerosos heridos del accidente, han estado acompañadas por los reyes, recibidos con palabras de cariño a su llegada. En la 'grada de autoridades' se han situado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y tres miembros del Gobierno.

Ante la ausencia de Pedro Sánchez y del ministro de Transportes, Óscar Puente, el Ejecutivo ha estado representado por la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y potencial candidata a las elecciones andaluzas, María Jesús Montero, y los titulares de Agricultura, Luis Planas, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que han hecho su entrada por el acceso trasero. Junto a ellos, otras autoridades locales, regionales y nacionales.

"Con las víctimas", ahora y siempre, y por "la verdad"

No ha habido, en este funeral, espacio para más testimonio que el del obispo oficiante. Monseñor Gómez Sierra ha tomado la palabra en su homilia para transmitir un mensaje de cercanía a las víctimas, una "necesidad de acompañamiento al dolor humano". A las familias ha presentado su "respeto" por un "golpe que nos ha sumido a todos en el dolor".

Monseñor Gómez Sierra, obispo de Huelva, durante el funeral José Manuel Vidal vía EFE

El obispo de Huelva se ha dirigido a los reyes para agradecer su presencia, "en la que reconocemos un gesto de cercanía y solidaridad". E igualmente ha mandado su agradecimiento "a quienes acudieron primero, los vecinos de Adamuz, los técnicos de emergencias, sanitarios, personal de apoyo; a quienes han acompañado a las víctimas y a quienes han ofrecido su tiempo y sus recursos".

En ese punto, su homilía ha virado a una exigencia, la de seguir junto a las víctimas, "porque el sufrimiento de las familias no va a terminar cuando se apaguen los focos". Así, ha emplazado a "acompañarlas en su duelo y reparar las consecuencias del daño". "Será —ha continuado— una tarea larga y exigente para todos, que compromete a toda la sociedad y también a quien tiene responsabilidades públicas", ha remarcado.

"Es necesario esclarecer la verdad de lo ocurrido y actuar con justicia para que su sacrificio no sea olvidado y para que en la medida de lo posible se eviten tragedias semejantes en el futuro", ha culminado.

Las "45 familias" que "lucharemos por la verdad"

La celebración religiosa ha continuado con solemnidad y en un silencio entre los centenares de asistentes que solo se ha roto, entre lágrimas, cuando el obispo emérito de Huelva, monseñor José Vilaplana, ha mencionado a los fallecidos. Poco después tomaba la palabra la hija de una de ellas. Liliana Sáenz, hija de Natividad, ha hablado por las víctimas en "el único funeral que cabía", recordando que "Huelva es mariana".

Liliana Sáenz, hija de Natividad, y voz de las víctimas en el funeral EFE/ José Manuel Vidal

Con constantes referencias a la Virgen y a Dios, Liliana ha recriminado "la lentitud de la información" en el momento del accidente, entre constantes agradecimientos a "Adamuz" por su "generosidad y entrega" y a todos los servicios públicos y de emergencias. Las gracias las ha extendido, con evidente reproche, también "a quienes han asistido hoy por agenda".

Pero ha sido al hablar de "los 45 del tren" cuando la emoción se ha disparado, en ella misma y en el resto de presente. Porque "ellos son los 45 del tren, pero son nuestros padres, madres, hijos, hermanos, nietos... eran el futuro por venir, eran un vagón lleno de anhelos y silencios".

"Ellos eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos damos cuenta", para culminar el recuerdo mencionando que "ellos no solo son los 45 del tren... pero son los 45 del tren".

La emoción ha tornado en compromiso al prometer que "nosotros somos las 45 familias que lucharemos por la verdad", porque "solo la verdad nos ayudará a cerrar esta herida". Así, ha prometido que "sabremos la verdad y lucharemos para que no haya otro tren, con serenidad, en paz".

Con la bendición final, las familias han vuelto a fundirse en abrazos y gestos de cariño a los que se han sumado los reyes por largo rato.