Ni Tim mal: Apple alcanza un nuevo récord de ingresos y el iPhone vive el mejor trimestre de su historia

Uno de los tantos iPhone 17 Pro que se han vendido este último trimestre.

Apple va de récord en récord. Pero lo que ha logrado en sus resultados del primer trimestre, que finalizó el pasado 27 de diciembre, supone un balón de oxígeno para la hoja de ruta planificada por su CEO, Tim Cook.

La compañía estadounidense ha registrado unos ingresos trimestrales de 143.800 millones de dólares, que se dicen pronto. En concreto, un crecimiento del 16% con respecto al mismo periodo del año anterior.

En un comunicado de prensa, en plenos rumores sobre su futuro al frente de la firma de Cupertino, Tim Cook ha puesto en valor los últimos datos. "Hoy, Apple se enorgullece de anunciar un trimestre extraordinario y sin precedentes, con ingresos de 143.800 millones de dólares, un 16 % más que el año anterior y muy por encima de nuestras expectativas", ha señalado.

El iPhone, volando va

Uno de esos datos que han impresionado a todo el mundo dentro de la compañía ha sido el de las ventas de los iPhone. Tal y como ha explicado el propio CEO de Apple, una de las señas de identidad del gigante tecnológico, su smartphone, "tuvo su mejor trimestre de la historia gracias a una demanda sin precedentes, con récords históricos en todos los segmentos geográficos".

"El área de Servicios también alcanzó un récord histórico de ingresos, con un 14 % más que el año anterior. Nos complace anunciar que nuestra base instalada ya supera los 2.500 millones de dispositivos activos, lo que demuestra la increíble satisfacción del cliente con los mejores productos y servicios del mundo", ha añadido Tim Cook.

Lo que resulta bastante sorprendente es, según lo que ha indicado Reuters, que la demanda de los iPhone se ha disparado en múltiples zonas de todo el mundo. Es el caso de China, que ha vivido un fuerte repunte, mientras que en la India la demanda se ha visto acelerada.

"Menos flexibilidad en la cadena de suministro de lo normal"

Tim Cook ha mantenido una conversación telefónica con Reuters y ha hablado de algunas de las dudas sobre las limitaciones en el suministro de procesadores. "Actualmente estamos limitados. Y en este momento, es difícil predecir cuándo se equilibrarán la oferta y la demanda", ha razonado.

"Estamos viendo menos flexibilidad en la cadena de suministro de lo normal, en parte debido al aumento de la demanda del que acabo de hablar", ha defendido el CEO de Apple.

Por ello, ha avanzado que más allá del segundo trimestre, siguen "observando un aumento significativo en los precios de mercado de la memoria". "Como siempre, analizaremos diversas opciones para afrontarlo", ha expuesto.

Respecto a lo que ha pasado con el iPhone, Tim Cook ha resumido su punto de vista con pocas palabras. "La demanda de iPhone fue simplemente asombrosa", ha resumido, tras poner en valor el crecimiento interanual del 23% en los ingresos, "alcanzando el mejor trimestre de su historia".

El éxito del iPhone en 2025

Antes de conocer el récord de ingresos de Apple, desde Counterpoint Research adelantaron este miércoles el que ha sido el top-10 de móviles más vendidos y sí, refleja lo mismo que ha resaltado Tim Cook: el iPhone ha sido todo un éxito.

En concreto, 7 de los 10 móviles más vendidos pertenecen a Apple y el que está en la cuarta posición es el iPhone 17 Pro Max y eso que salió a la venta el pasado mes de septiembre.

Esta es la lista completa de los 10 móviles que han triunfado en 2025.