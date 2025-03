Tumban la propuesta para proteger el canto del gallo

El Parlamento asturiano ha tumbado una propuesta para proteger, según El Comercio, el patrimonio sensorial del medio rural, es decir, sus olores y sonidos, bien sea de los animales o de la maquinaria agrícola.

La propuesta, planteada por el Partido Popular, ha sido únicamente apoyada por Vox y Foro Asturias, no así por PSOE, Izquierda Unida y una diputada del Grupo Mixto. El plan no salió adelante por 22 votos en contra frente a 21 a favor.

La izquierda parlamentaria ha rechazado la norma, pero no por no compartir su fondo. Lo explicaba así, en declaraciones recogidas por el diario asturiano, el diputado de IU-Convocatoria por Asturies Xabel Vegas. Si bien comparten el fondo, creen que "no es la solución porque es una propuesta demasiado vaga, plantea una solución técnicamente deficiente y, en última instancia, inaplicable".

De igual modo se ha expresado la diputada del PSOE Noelia Macías, quien consideró que la proposición del PP "genera muchas dudas jurídicas, de ámbito competencial y del a propia aplicación del texto, con conceptos totalmente indefinidos, sin concreción y abierto a interpretaciones de todo tipo".

La propuesta del PP se resume en tres aspectos fundamentales. La inclusión del concepto de patrimonio sensorial rural en el ordenamiento jurídico, un inventario de sonidos y de olores, y la protección por parte de las Administraciones.

Desde el propio PP reconocieron que se trataba de una normativa "de un marcado valor simbólico".