Un concejal de Familia de Vox provoca indignación por un tuit sobre el Orgullo

El concejal de Familia de la ciudad de Castellón, Alberto Vidal, ha publicado este martes un polémico tuit en el que advertía a padres y madres que no llevaran a sus hijos al centro de la ciudad mientras se celebre el Orgullo LGTBIQ+.

"¿Os acordáis de la imagen de Diputación? Pues no será muy distinta este fin de semana. Recomendamos que no acerquen a sus niños al centro, el PP paga esta vez el adoctrinamiento. No con nuestros votos", ha señalado el concejal en una publicación.

Vidal ha escrito el tuit el mismo día que la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, anunciaba la programación de la ciudad para conmemorar el Día del Orgullo en la ciudad bajo el lema 'Orgull de Castelló'. En contraposición a su socio, Carrasco ha invitado a que el sábado todo el mundo se sume a la jornada, y ha declarado que "es un momento perfecto para alzar la voz por el amor, derribar barreras y prejuicios". "Juntos estamos diseñando el Castellón plural, para todos y contando con todos", ha añadido.

Por su lado, Vidal, ha manifestado que su formación no participará ni respaldará el evento LGTBI organizado por el Partido Popular dentro del gobierno municipal. "Este tipo de actos no representan los verdaderos intereses de los homosexuales, sino que responden a una agenda ideológica financiada con el dinero de todos los castellonenses", ha afirmado.

Vox ha recordado que el gobierno local está formado por dos partidos, PP y Vox, y aunque forman parte del mismo equipo, esta iniciativa ha sido promovida "exclusivamente" por el Partido Popular. Desde Vox han señalado que no han participado ni sido informados sobre la organización del evento, por lo que no pueden respaldarlo. "Queremos aclarar que esta acción representa únicamente la posición del Partido Popular dentro del gobierno municipal, y no refleja la postura conjunta de todo el equipo de gobierno", ha matizado el portavoz adjunto.

"Les decimos a los castellonenses con total claridad que, si apuestan por Vox, no se destinará ni un solo euro de sus impuestos a financiar fines ideológicos heredados del consenso progre más radical, que no representan a todos los homosexuales ni a la mayoría de los ciudadanos", ha afirmado Vidal. Además, el portavoz ha añadido que "Vox es garantía de sentido común, de respeto a todos los individuos y de una administración responsable, centrada en los verdaderos problemas de los castellonenses".

Vidal ha insistido en que "es más que evidente que Vox no está en contra de las personas homosexuales", sino que lo que rechaza "frontalmente" son los "chiringuitos ideológicos que utilizan supuestas reivindicaciones para obtener subvenciones públicas, manipular a los ciudadanos y fomentar la división social". En este sentido, ha recordado que los derechos individuales ya están garantizados por la Constitución, y que no son necesarias banderas ni legislaciones identitarias "que solo sirven para enfrentar a los españoles entre sí".

El portavoz adjunto también ha denunciado que "el movimiento LGTBI ha sido secuestrado por lobbies que no representan a la mayoría de homosexuales, y que lo único que buscan es visibilidad política y beneficios económicos a costa de todos".

Desde VOX, además, se defiende que la protección de los homosexuales en España pasa por "poner freno" a la inmigración ilegal masiva, que -ha dicho- trae consigo culturas contrarias a las libertades y en las que la homosexualidad "es perseguida incluso con la cárcel o la muerte".