Un hombre detenido por la muerte de una mujer en el distrito madrileño de Carabanchel

Varios agentes de la Policía Nacional han detenido este sábado a un hombre por su participación en la muerte de una mujer en el distrito madrileño de Carabanchel, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

Fuentes policiales han asegurado a EFE que ambos tenían una relación y que podría tratarse de un caso de violencia machista.

Los hechos se han producido en torno a las 7:30 horas, cuando se recibió un aviso alertando del hallazgo de una mujer inconsciente y tendida en la vía pública con un fuerte golpe en la cabeza.

Al lugar han acudido inmediatamente miembros del Grupo de Atención al Ciudadano que han asistido a la víctima hasta la llegada de servicios sanitarios que constataron su fallecimiento.

La Policía localizó poco después en el domicilio donde residía la víctima -próximo a donde fue hallada- a un hombre, que ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio.

La mujer fallecida, de 22 años, era de nacionalidad española y su pareja, español de origen ecuatoriano y 24 años.

Si se confirma este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 20 en lo que llevamos de año y a 1.361 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.