Un profesor de Alcorcón se enfrenta a un expediente por llevar una camiseta con los colores de la bandera palestina 

Trabajadores del sector educativo se sientan en el salón de actos del edificio de Bellas Artes tras ocuparlo como parte de una protesta organizada por el movimiento "Marea Palestina" en solidaridad con los palestinos, en Madrid, España, el 2 de septiembre de 2025. Los manifestantes desplegaron una bandera palestina y una pancarta con la leyenda "Palestina Libre: Educación contra el genocidio".

La Comunidad de Madrid parece haber iniciado una persecución contra todo símbolo que represente (o se asemeje) a Palestina, especialmente en el sector educativo. Si hace apenas un día el Gobierno de Almeida borraba de forma urgente una bandera palestina que pintaron unos niños en el suelo de Malasaña, ahora la administración de Ayuso ha ido a por un profesor de Economía que da clases en un instituto de Alcorcón por llevar una camiseta con los colores de la bandera de Palestina.

Todo comenzó el pasado jueves 18 de septiembre, momento en el que el docente acudió al instituto Prado Santo Domingo para impartir clases con una camiseta de un equipo de futbol chileno que se llama 'Club Deportivo Palestino', fundado en 1920 por migrantes palestinos que llegaron hasta dicho país. Según ha contado el protagonista en conversaciones con la Cadena Ser, la decisión la tomó mientras desayunaba.

"El jueves, mientras desayunaba, escuché las declaraciones del ministro de Finanzas de Israel diciendo que Gaza es una mina de oro inmobiliaria y que estaba negociando con Estados Unidos el reparto. A mí eso me enfadó y pensé que era un buen ejemplo para demostrarle a mis alumnos hasta qué punto los intereses económicos mueven el mundo", ha explicado el mismo, quien ha contado que al día siguiente de ello, el jefe de estudios del centro le llamó la atención porque supuestamente dicha camiseta podría ir en contra del principio de neutralidad que se pide a los funcionarios.

Sin embargo, el profesor decidió volver a ponerse la prenda señalada y pidió que le dieran la misma notificación que le dieron el día anterior, pero por escrito. Y así fue. Desde la dirección del centro le volvieron a advertir que su camiseta cuenta con "simbología de carácter político" y que se enfrenta a una falta grave o muy grave. De hecho, como siga con la misma actitud, tal y como le han recriminado, podría enfrentarse a Inspección, que estudiará si abrirle un expediente disciplinario o no.

Ahora, Guillermo, quien ya ha hablado con abogados de CCOO para ver si inicia acciones legales, hablará con sus compañeros de trabajo para valorar si emprender una acción conjunta "porque sancionar a un profesor es fácil pero si somos más igual les es más difícil". "Todo esto es muy raro porque yo solo quería tener un guiño con una realidad que se está viviendo al otro lado del Mediterráneo y traerles esa realidad a los adolescentes para que piensen que no todo es mirar para uno mismo y que lo relacionasen con lo que estudian"., ha concluido el mismo en la entrevista con Cadena SER.