Unos niños pintan una bandera palestina en la calle... y Almeida envía rápido a los servicios de limpieza para quitarla

El PSOE ha criticado al Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida por "borrar" una bandera de Palestina que pintaron con tiza los niños del Colegio de Educación Infantil y Primaria Pi i Margall, situado al lado de la plaza madrileña del Dos de Mayo.

Lo ha denunciado este jueves ante los medios la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, acompañada por su homóloga en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, tras visitar el centro educativo, donde ha detallado que la pintada tuvo lugar este martes en una "manifestación pacífica", con motivo de la iniciativa 'Martes con Palestina', organizada por la Asociación de Familias de Alumnos.

Las críticas también han llegado a través de las redes sociales por parte de algunas plataformas como la Casa Cultura y Participación Ciudadana Chamberí, que ha ironizado con que "si no se limpia el barrio, pinta una bandera con tiza" para que "manden un servicio de limpieza a domicilio".

"Estamos en contra del borrado que en estos manifiestos se está produciendo por parte del Ayuntamiento de Madrid. Denunciamos la complicidad del señor Almeida con la señora (Isabel Díaz) Ayuso para no dar la voz contra el genocidio. Le pedimos explicaciones porque no está bien que la presidenta prohíba a los centros educativos que dentro haya manifestaciones pero tampoco lo está que fuera se haga un borrado de lo que son manifestaciones pacíficas en favor de la paz y contra el genocidio", ha subrayado Maroto.

En esta línea, la edil socialista ha aseverado que el alcalde "se está quedando solo" al apoyar "la complicidad del silencio" de la dirigente madrileña y ha defendido que "no sólo la comunidad educativa el conjunto también de la sociedad madrileña está alzando la voz para decir basta ya".

"Frente a la soledad del señor Almeida, hoy el pueblo de Madrid dice alto y claro no al genocidio en Gaza y sí en la defensa de la paz y de los derechos humanos. El Selur es un servicio que debería estar en los barrios limpiando las calles de Madrid que están sucias y no para borrar el manifiesto libre. Ayuso prohíbe dentro y Almeida borra fuera", ha añadido.

Asimismo, la concejala del PSOE ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista pedirá en los Plenos de las Juntas de Distrito que apoyen la iniciativa 'Martes con Palestina'.

Asimismo, Maroto ha cargado contra el "uso" de los recursos públicos "contra la ciudadanía madrileña, la expresión de la libertad, la paz y sobre todo del derecho de la infancia a expresarse con libertad en algo que es denunciar el genocidio en Gaza y la defensa de la paz y los derechos humanos".

"Creo que el Selur tiene muchísimo trabajo. Basta con que se dé una vuelta en el distrito de Centro para ver la basura acumulada y cómo están los contenedores sucios. Creo que si quiere utilizar los recursos públicos para limpiar la ciudad tiene mejores sitios que el borrado de una bandera que niños y niñas mostraron como solidaridad con los niños y niñas que lamentablemente están bombardeando, muriendo y que no han podido iniciar el curso como les hubiera deseado", ha zanjado.

Por su parte, Espinar ha lamentado que en la "tierra de la libertad" de Ayuso "una bandera de Palestina dura menos que un caramelo en la puerta del colegio" y ha asegurado que si hubieran pintado la bandera de Ucrania, la dirigente madrileña "hubiera venido a hacer la foto".

"Que ella sea de las pocas que no ve el genocidio que está cometiendo el Gobierno de Israel contra el pueblo de Gaza no implica que pueda imponer ese criterio al resto de los ciudadanos madrileños.

En los colegios, los profesores y los alumnos tienen derecho a expresar su opinión y a defender los derechos humanos, como hace la inmensa mayoría del pueblo de Madrid", ha insistido.

La portavoz en la Asamblea de Madrid ha subrayado que los centros educativos "tienen derecho a poder dar las clases en unas aulas climatizadas tanto para el invierno como para el verano", pero que la presidenta "ha impedido en su tierra de la libertad".

"Ayuso solo tiene libertad cuando quiere imponer su propia libertad. Yo entiendo que todos estos problemas a ella no le afectan, ella tiene la vida solucionada. Tendrá que explicar, por ejemplo, que son esos locales que su pareja intentaba hacer pasar como industriales para alquilarlos como pisos turísticos o explicar ese juicio oral que se le ha abierto a su pareja", ha lanzado.

En esta línea, ha defendido que Madrid es "libre" para expresar su opinión y ha avisado a la jefa del Ejecutivo autonómico que "se está quedando muy sola" en la cuestión de Palestina. "Cuando alguien se queda solo y el resto de la gente va en otra dirección, a lo mejor el problema es de uno mismo", ha añadido.

Una actuación "como cualquiera"

Fuentes del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad consultadas por Europa Press han recalcado que esta actuación de limpieza se llevó a cabo como "cualquiera que requiere la intervención del Selur, incluidas, por ejemplo, las que se producen en las sedes del PSOE".

"Está pintada, de grandes dimensiones en el espacio público, fue advertida por los vecinos de la zona y se dio aviso al Selur para que procediera a su limpieza", han apuntado.