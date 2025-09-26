Después de querer montar una Riviera, Trump tiene un nuevo plan para Gaza: poner a Tony Blair a gobernar la Franja

Casi como el regreso a un pasado en el que Palestina estaba en manos de los británicos, el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para la "paz" en Gaza pasaría por una suerte de gobernanza temporal de la Franja que estaría en manos del exprimer ministro británico Tony Blair, según lo que le ha trasladado al medio israelí Haaretz una importante fuente política del país. "La Casa Blanca está iniciando un plan bajo el cual Tony Blair encabezará un organismo temporal para gobernar la Franja de Gaza, sin la participación de la Autoridad Palestina en la primera etapa", publican.

Según otro importante medio israelí, The Times of Israel, Tony Blair ha estado inmerso en la preparación de esta propuesta casi desde el inicio del asedio de Israel al pueblo palestino tras el 7 de octubre de 2023. Aunque en un principio era más un plan para lo que sería "el día después de la guerra", ahora "se ha convertido en un plan para poner fin a la guerra". Blair, además, estuvo también implicado a través de su Instituto, el TBI, en el proyecto estadounidense para implantar una "Riviera" en Gaza.

El proyecto actual de Blair, según un borrador al que ha tenido acceso y ha podido autenticar The Times of Israel, pasaría por el establecimiento de una Autoridad Internacional de Transición de Gaza (GITA). En este caso, y al contrario de lo que sucedería con la Riviera que deseaba Trump, no se incluye, en principio, el desplazamiento del pueblo palestino. "No tenemos ningún plan para expulsar a la población gazatí de Gaza. Gaza es para los gazatíes", comentó al periódico israelí "una fuente involucrada en las negociaciones del plan de Blair". Pese a que varios medios apuntan a que Trump se ha posicionado en las últimas semanas con este último plan, hace unos días el ministro ultraderechista israelí Bezalel Smotrich aseguró que estaba en conversaciones con Estados Unidos sobre la futura división de Gaza. "Hay un plan de negocios que está en el escritorio del presidente Trump", dijo Smotrich.

El plan de Blair situaría al exprimer ministro a cargo del GITA como una "autoridad política y legal suprema para Gaza durante el período de transición". Tras una hipotética resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, estaría compuesta por una junta directiva compuesta por entre siete y diez miembros, que incluirá "al menos a un representante palestino calificado (potencialmente del sector empresarial o de seguridad), un alto funcionario de la ONU, importantes figuras internacionales con experiencia ejecutiva o financiera, y una fuerte representación de miembros musulmanes para impulsar la legitimidad regional y la credibilidad cultural".

Según el documento, la GITA decidiría todo, pero siempre "en estrecha coordinación con la Autoridad Palestina (AP)" con el objetivo de lograr "una eventual unificación de todo el territorio palestino bajo la AP". Y aquí es donde entran las dudas. En Palestina, donde no ven con buenos ojos a Tony Blair sobre todo por su participación en la invasión de Irak junto a George Bush y José María Aznar, no tienen claro que pueda realizarse un plan así si no existe un calendario. "La falta de un cronograma claro para la transición al control de la AP según el plan de la Casa Blanca se considera un posible obstáculo para su aprobación por parte de los líderes palestinos y árabes. Sin embargo, esa falta de concreción, y la presencia de Blair, serían vistas como una garantía para Benjamin Netanyahu", publican en el británico The Guardian.

El plan, además, se centra demasiado en la parte comercial, lo que los palestinos sospechan que pueda tratarse, en definitiva, de otra ocupación, aunque sea más "suave" que la que busca Israel. El borrador de la propuesta incluye, de hecho, la creación de una Autoridad de Promoción de Inversiones y Desarrollo Económico de Gaza "para asegurar inversiones para GITA y la reconstrucción de Gaza". "Será una autoridad con vocación comercial, dirigida por profesionales del sector empresarial y encargada de generar proyectos de inversión con rentabilidad financiera real", añade The Times of Israel.

De nuevo, Trump actuaría al margen de Naciones Unidas, cuya Asamblea General aprobó estos días un plan diferente para Gaza. Según la Declaración de Nueva York, de la ONU, existiría también una administración interina (nadie ha hablado de Tony Blair) pero solo estaría al cargo durante un año, momento en el que dejaría el poder en manos de la Autoridad Palestina. Este documento busca materializar la solución de los dos Estados. Israel y Estados Unidos votaron, cómo no, en contra.