Un turista norteamericano se planta en la Guardia Civil para pedir asilo político por miedo a Trump

Un ciudadano norteamericano de 34 años, de vacaciones en España, ha pedido asilo político en Mallorca por miedo a las políticas de Donald Trump.

El hombre se presentó este miércoles en el cuartel de la Guardia Civil de Felanitx exponiendo su caso y pidiendo que se tramitara una solicitud de asilo alegando que siente temor por el hecho de no compartir las políticas que está desplegando en su país el presidente Donald Trump.

El turista también alegó ante los agentes de la Guardia Civil que el clima de libertad que se respira en España no es comparable a la situación de temor que se vive en Estados Unidos desde que Trump es presidente del país. Además, defendió el papel de Pedro Sánchez contra los ataques de EEUU e Israel a Irán.

Fuentes del cuerpo han indicado que los agentes del puesto explicaron al hombre, que se presentó en las dependencias de la Benemérita con un abogado, que aquel no era el cauce para este tipo de trámites, aunque finalmente le recogieron la petición tras la insistencia del afectado y ahora se dará traslado de la misma a la Policía Nacional.

El diario El País ya publicó en agosto del año pasado que España se ha convertido en un refugio para los norteamericanos que escapan de la deriva autoritaria de Donald Trump. Familias que, sin mirar atrás, han aterrizado en nuestro país con la intención de quedarse.