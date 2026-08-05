Un agente de la Guardia Civil mata a su expareja a disparos e hiere a otra persona en Asturias

Un agente de la Guardia Civil ha matado a su expareja, otra agente, este miércoles en un tiroteo registrado en el cuartel del instituto armado en la localidad asturiana de Llanes en el que se ha producido además otro herido, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Las mismas fuentes han precisado que el autor de los hechos ha sido otro guardia civil que había sido pareja de la fallecida y que, tras acceder al interior del acuartelamiento, ha proferido varios gritos antes de realizar varios disparos que han provocado la muerte la agente.

A consecuencia del tiroteo ha resultado también herido de gravedad un teniente del instituto armado que se encontraba también en el cuartel. Según información de RTPA recogida por Europa Press, la agente fallecida, en servicio, estaba en trámites de divorcio con el presunto agresor, compañero de cuartel con el que además tenía dos hijas en común.

Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.