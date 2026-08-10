Vivas reclama un plan estatal para normalizar Ceuta y expulsar a quienes entraron

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado este lunes al Gobierno un plan urgente para recuperar la normalidad en la ciudad tras la entrada masiva de personas desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio, que incluya la expulsión de aquellas que todavía permanecen en la ciudad.

Vivas ha trasladado esta petición al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y ha considerado que la situación es "absolutamente inasumible, insostenible e inaceptable" por la presencia de miles de personas en las calles sin alojamiento y en condiciones de extrema precariedad.

El presidente ceutí ha pedido priorizar la habilitación urgente de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para estas personas mientras se tramitan sus expedientes de expulsión, una medida que permitiría, según ha defendido, atender sus necesidades básicas y evitar su permanencia en las calles.

Para agilizar estos procedimientos, Vivas ha reclamado un refuerzo de las áreas de Extranjería, Justicia, Fiscalía y Policía, y un incremento "sustancial" de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A ello ha añadido la petición de mantener la presencia del Ejército en las calles, infraestructuras críticas y puntos estratégicos de Ceuta hasta que se recupere la normalidad.

Ha reconocido la labor de militares, policías, guardias civiles y personal sanitario durante estos días.

También ha solicitado un refuerzo de los servicios sanitarios, al advertir de que la población de Ceuta se ha incrementado de forma coyuntural en torno a un 10 %.

Para coordinar todas estas actuaciones, Vivas ha pedido al Gobierno que establezca un "mando único" con la participación de los distintos ministerios implicados y de la Ciudad Autónoma.

Seguridad de la frontera

Ha reclamado al Ejecutivo central que transmita a los ciudadanos "de manera inequívoca y rotunda" que la seguridad de la frontera está garantizada, y ha advertido de que lo ocurrido el 30 de julio "no puede volver a ocurrir, ni el día 15 ni nunca".

Ha abordado la situación de los menores no acompañados y ha señalado que Ceuta acoge actualmente a unos 1.300 menores y que, en la semana anterior a la entrada masiva, se pasó de unos 180 a alrededor de 800 acogidos.

El presidente ha defendido que esta situación debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar la respuesta del Estado y ha reclamado que se estudien incluso modificaciones legislativas que permitan agilizar la reagrupación de los menores con sus familias, respetando el interés superior del menor y la legislación vigente.

Preguntado por el número de personas que todavía permanecen en Ceuta, Vivas ha evitado dar una cifra exacta, aunque ha estimado que podrían ser "entre ocho y once mil", basándose en la situación que perciben los vecinos y en la información trasladada por los agentes que patrullan las calles.

Ha comparado esta cifra con las personas que llegaron a Ceuta durante la crisis migratoria de mayo de 2021 y ha advertido de que supondría cerca del 12 % de la población de la ciudad en las calles, con consecuencias sobre la limpieza, la seguridad, la convivencia y el funcionamiento de los servicios.

Manifestación por Ceuta

Vivas también ha calificado de "ejemplar" la manifestación celebrada este domingo en Ceuta y ha destacado la unidad de la sociedad ceutí, el compromiso con la convivencia y la defensa de la españolidad de la ciudad. "El éxito le corresponde a la sociedad ceutí y a quienes la convocaron", ha señalado.

"Vamos a resistir, pero quien puede y debe tiene que ayudarnos a resistir", ha concluido Vivas, quien ha situado en el Gobierno de la Nación la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para que Ceuta supere la crisis y pueda recuperar cuanto antes la normalidad.