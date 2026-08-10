Al menos 77 muertos en Colombia por un fuerte terremoto de 7'4 grados: qué se sabe por el momento

Colombia vuelve a romperse con una tragedia nacional tras un fuerte terremoto. Un seísmo de 7'4 grados en la Escala Richter este lunes a primera hora ha dejado, de momento, al menos 77 muertos y un sinfín de afectaciones y edificios colapsados en diferentes puntos del país. El Gobierno del recién investido Abelardo de la Espriella ha declarado la situación de "desastre nacional".

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) dio el primer aviso de un temblor a las 7:34 hora local con epicentro en San José del Palmar (departamento de Chocó), al oeste del país y cerca de la costa del Pacífico Norte. Tras varias revisiones de intensidad y profundidad por parte del SGC, y a pesar de ocurrir en las inmediaciones del océano, las autoridades han descartado en un primer momento una potencial alerta de tsunami. Sí se han notificado varias réplicas de 2'8, 3'8 y 4'8 grados en la zona.

El balance de víctimas no deja de crecer, entre actualizaciones de los distintos gobiernos locales y provinciales. La zona más afectada es la provincia de Risaralda, con capital en Pereira, donde se ha confirmado el deceso de 42 ciudadanos. Los decesos también se han confirmado en ciudades importantes del país como Cali, Manizales o Antioquía, aunque se trata de cifras provisionales.

El recién investido presidente Abelardo de la Espriella ha anunciado que asume "el liderazgo" tras el terremoto con la instalación de un Puesto de Mando Unificado "para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", ha indicado. Igualmente ha confirmado que se desplazará a la vecina localidad de Pereira "para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno".

De acuerdo con el organismo de referencia nacional, el terremoto ha tenido lugar a una profundidad de 96 kilómetros. Sin embargo, desde el primer momento se están recibiendo informaciones de daños estructurales, como los que ha sufrido la catedral de Manizales, ciudad situada cerca del epicentro. Cali, otra importante urbe en los alrededores de San José del Palmar también ha sufrido destrozos severos en numerosas edificaciones, incluidas las fachadas de muchas casas.

Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario en Manizales (Colombia). EFE

Fuentes locales detallan que la onda expansiva del temblor ha afectado a la capital, Bogotá, al igual que localidades destacadas como Armenia, Pereira o Popayán, así como un alto número de municipios de menor tamaño en las zonas oeste y centro de Colombia. Incluso Ecuador, país en la frontera suroeste, Venezuela, al noreste, y Panamá, al noroeste, han notificado incidencias en varias de sus provincias.

Los problemas han llegado también a los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, todos ellos con importantes daños que han obligado a suspender las operaciones en sus terminales, informa el organismo estatal encargado del control y la regulación de la aviación civil en Colombia

Zona donde ha tenido lugar el seísmo:

Una zona crítica con un largo balance de tragedias naturales

La de San José del Palmar es una localidad y una zona de alta actividad sísmica por encontrarse cerca de la falla de Murindó y otras fallas geológicas activas en los últimos años, periodo en el que se han reportado numerosos seísmos.

Especialmente trágico fue el conocido como 'Terremoto del eje cafetero' ocurrido en 1999 con epicentro en el municipio de Córdoba (Quindío) y con afectación severa a la vecina localidad de Armenia y otras poblaciones también alcanzadas este lunes. Aquel desastre, con una magnitud de 6'2 grados y una profundidad escasa de 17 kilómetros, dejó un balance de 1.185 víctimas mortales.

Cinco años antes tuvo lugar el terremoto de Páez, algo más sur pero en la zona oeste del país, cerca de la frontera con Ecuador. Su magnitud quedó amplificada por su escasa profundidad, de apenas 15 kilómetros, lo que multiplicó su poder destructivo. Murieron cerca de 1.100 personas