Amaia toma una decisión inesperada y muchos seguidores piensan en lo mismo: "Se viene"

Si hay un activo en la industria musical que ha demostrado que Operación Triunfo da para mucho más que para crear canciones mainstream y conquistar a un público más alternativo sin dejar el lado pop de lado, ese es Amaia Romero.

La de Pamplona demostró tras ganar en OT 2017 que era mucho más que una "triunfita" al uso y sus tres trabajos discográficos le han dado la razón: la han llevado por festivales de toda España, a tocar en el Festival de Cannes de la mano de Los Javis, a hacer un cameo en la última película de Almodóvar y dar el salto a la interpretación con La Mesías.

En ocho años, Romero se ha convertido en uno de los nombres indiscutibles del panorama nacional y, de ahí, que un cambio de sello sea una noticia que levante todo tipo de incógnitas e hipótesis.

Este lunes, a través de un post de Instagram, Sony Music anunciaba el fichaje de la artista que llevaba desde su salida del talent en Universal Music, discográfica que le ha editado sus tres primeros discos: Si abro los ojos no es real (2025), Cuando no sé quién soy (2022) y Pero no pasa nada (2019).

"Es un orgullo poder anunciar que la familia de Sony Music continúa creciendo con artistas excepcionales. Con un estilo inconfundible y una sensibilidad que ha conectado con toda una generación, Amaia se ha consolidado como una de las voces más singulares de la música española", han anunciado desde la major, en una publicación donde destacan que "su manera de crear, interpretar y entender la música ha convertido la honestidad en su mayor sello de identidad".

En su post se ve cómo la navarra abraza efusivamente a José María Barbat, presidente de Sony Music Iberia, tras firmar su nuevo contrato discográfico. "Amaia escapa de las etiquetas, moviéndose con naturalidad entre diferentes géneros conectados siempre por la experimentación", señalan en su publicación.

Antes de acabar su publicación, en la que la compañía se muestra "muy feliz de abrirle sus puertas", destacan la "libertad creativa y la búsqueda constante de nuevas formas de emocionar" de la artista.

La noticia, que ha llegado después de una cita ineludible para muchos aficionados a la música nacional como es el Sonorama Ribera, ha sonado como un fichaje futbolístico. De hecho, el periodista y comunicador musical Arturo Paniagua no ha dudado en comentar: "Ni Rodri ni leches. Este es el fichaje del verano".

Tras la noticia, muchos fans han empezado a especular con que esto pueda significar una nueva era artística de la pamplonica o que se pueda traducir en un nuevo disco. Además, tras varias fechas en festivales como el Vive Latino de Zaragoza o el Popcaac de Sevilla, la artista tendrá el próximo mes de diciembre su fin de gira de su disco Si abro los ojos no es real, por lo que podría comenzar a trabajar en el estudio para un nuevo LP.

Otros seguidores de la artista, más ambiciosos, no han dudado en pedir una colaboración con Rosalía, también artista del sello. "Se viene", han comentado algunos fans. Ambas no han ocultado su admiración mutua —recordemos que Romero ya recomendaba Los Ángeles de Rosalía en la Academia de OT antes del estrellato global de la catalana— e incluso han dejado la puerta abierta a una futura colaboración.