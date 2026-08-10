Agresión homófoba a un grupo de niñas de 14 años en Benialí (Alicante) al grito de "Viva Vox"  y "Viva Franco"

Cuatro chicas menores han denunciado haber sufrido una agresión homófoba por parte de tres varones, también menores de edad, la noche del sábado al domingo en la localidad de Benialí, perteneciente al término municipal de La Vall de la Gallinera (Alicante), durante sus fiestas. Los vecinos han realizado este domingo una concentración de repulsa de este ataque homófobo.

Según ha publicado Levante-EMV, la agresión se produjo a cinco chicas de 14 años por parte de tres jóvenes de entre 16 y 17 que lanzaron insultos homófobos contra ellas como "maricona" o "bollera", además de gritos de extrema derecha como "viva Franco" o "viva Vox". Una de las menores sufrió un ojo morado y varias heridas en las rodillas, hechos que fueron denunciados ante la Guardia Civil, de acuerdo al citado periódico.

A consecuencia de esta agresión, vecinos de la Vall de Gallinera se han concentrado ante la Casa del Consell para expresar su condena y reivindicar una localidad libre de LGTBIfobia y que las fiestas sean espacios seguros de convivencia sin odio ni discriminación.

En un comunicado publicado en redes sociales, el Ayuntamiento de la Vall de Gallinera manifiesta su "más absoluta repulsa" y condena los ataques y las actitudes homófobas durante las fiestas de Benialí.

"Las fiestas son espacios de encuentro, convivencia y celebración, y no hay lugar para el odio, la discriminación ni ningún tipo de agresión por razón de orientación sexual o identidad de género", recalca.

Desde el consistorio trasladan todo su apoyo y solidaridad a las personas que hayan podido sufrir estas actitudes, al tiempo que reafirman su compromiso con "una Vall de Gallinera diversa, inclusiva, respetuosa y libre de LGTBIfobia": "Defendemos unas fiestas donde todas y todos podamos disfrutar con libertad, seguridad y respeto. Contra el odio, tolerancia cero".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha condenado la agresión por lesbofobia y ha pedido "firmeza en las convicciones democráticas y respeto a los derechos humanos".

"Mi solidaridad con las jóvenes agredidas por lesbofobia en Alicante. El odio señala, legitima y golpea en la calle. Frente a la extrema derecha que siembra el miedo que conduce al odio, firmeza en las convicciones democráticas y respeto a los derechos humanos. Ni un paso atrás", ha asegurado la ministra en un mensaje en la red social X.