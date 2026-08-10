Ignasi Guardans apunta lo que tiene que hacer Sánchez tras el comunicado de Italia y Dinamarca: "Tiene la obligación de meterse en este tema"

El exdiputado en el Parlamento Europeo, político y jurista español, Ignasi Guardans, ha valorado en el Hoy por hoy de la Cadena SER el comunicado conjunto que han lazado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, en el que rechazan "la inmigración descontrolada" y piden centros de repatriación en terceros países tras la crisis vivida en Ceuta.

"Uno se puede colgar la etiqueta que quiera, pero uno es lo que es y, efectivamente, en Dinamarca les gobierna la derecha, que es una derecha que puede ser socialmente comprometida en otros ámbitos, que no sea liberal en lo económico, pero que en estos temas es una derecha con tintes xenófobos" en la medida en que busca generar la alarma social y se alimenta de ella", ha afirmado.

Sobre el país nórdico ha asegurado que "está muy lejos y, por tanto, esa idea de que van a estar llegando los inmigrantes que cruzan la valla de Ceuta directamente es generar un terror en la población absurdo". Además, ha puntualizado con que "antes llegaran los que vengan de Bielorrusia y muchos otros".

"Es decir, es todo un esquema que no tiene sentido, que también se relaciona con los beneficios sociales que da Dinamarca a los suyos, porque luego es verdad que la integración que hay ahí ha funcionado bastante bien hasta ahora y de repente les da terror", ha añadido.

Sobre el comunicado, que ha descrito como "muy importante", ha afirmado que "es un signo tremendo de donde estamos": "Que dos primeras ministras aparentemente tan distantes hablen no solo de las raíces cristianas de Europa, que ya es algo indiscutible en sí mismo, sino de la idea de que están amenazadas, lo cual sí es discutible. Esa idea de que esas raíces cristianas deben preservarse frente a una inversión que viene a cargárselas es generar un miedo en la población que es irresponsable".

Por ello, Guardans ha señalado que "es tiempo de cambiar el chip, hacer política, ejercer el poder y tomar el liderazgo". "Quiero recordar que Pedro Sánchez es el presidente, yo no sé si se llama presidente o secretario general, porque esto en la izquierda nunca lo he tenido claro ya que a veces no les gusta la palabra presidente, pero es el jefe de los socialistas internacionales", ha sentenciado.

Finalmente, el experto ha concluido siendo tajante con lo que debería hacer Sánchez: "Es el jefe internacional del socialismo Pedro Sánchez. Tiene la obligación también de meterse en este tema porque tiene a un aparente miembro de su club haciendo este discurso, así que hay mucho trabajo por hacer".