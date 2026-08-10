Thierry Breton, excomisario europeo y crítico con las plataformas: "Lo de Ceuta es el primer ataque híbrido algorítmico contra una frontera de la UE"

Lo advirtió hace unos días el analista Marcelino Madrigal, una de las primeras personas en advertir que para el 15 de agosto se está organizando otro intento de pase por la frontera de Ceuta. Ahora también lo reseña nada más y nada menos que un excomisario europeo. Thierry Breton cree, como Madrigal, que en la crisis de Ceuta hay que poner más el acento en las redes sociales. "Ha sido el primer ataque híbrido-algorítmico a gran escala contra una frontera exterior de la Unión Europea".

Thierry Breton ha sido entrevistado por el diario italiano La Stampa para hablar sobre el papel que han jugado las grandes plataformas digitales en la crisis migratoria y humanitaria de la ciudad autónoma española. Breton es bastante explícito. "Fue un evento europeo, no solo español. Un mensaje, un grupo de Facebook con 20.000 miembros, un tiktok viral y en el plazo de 24 horas una frontera de la UE cae". Este lunes Roma ha encontrado en Copenhague a una inesperada aliada contra Madrid.

En una entrevista con El HuffPost, el analista Marcelino Madrigal lo advertía: "El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU es capaz de entregar el clonado de un móvil de hace años a un juez para el tema de Zapatero pero no es capaz de avisar de que en una red estadounidense se está preparando una invasión de la frontera que acabaría con más de 100 muertos". "Si miles de mexicanos prepararan una invasión de la frontera con EEUU, ¿cómo actuaría Donald Trump respecto a la plataforma del señor Mark Zuckerberg?", deslizaba.

Italia está "exagerando" pero España "minimiza" lo sucedido, considera el excomisario

Breton, que formó parte del Colegio de Comisarios de Ursula von der Leyen hasta 2024 (acabó dimitiendo con una dura carta pública llena de reproches a la todavía presidenta del Ejecutivo comunitario) considera que las medidas que Roma y Madrid se han aplicado estos días, reintroduciendo los controles fronterizos para viajeros procedentes de esos países, "no es una crisis entre Italia y España". "Es una crisis de gobernanza de la Unión Europea".

El excomisario de hecho emplea términos muy duros: "Europa se está desmoronando". Así lo cree al entender que la actual Comisión no puede permanecer impasible ante la idea de que España e Italia estén suspendiendo Schengen de forma cautelar y como medida netamente política. "Cuando dos estados suspenden Schengen por razones que manifiestamente no se corresponden con el código de fronteras, la Comisión no puede esperar hasta finales de verano".

"Hasta esta semana, la suspensión de los controles internos de Schengen respondía a dos lógicas: crisis externas y grandes acontecimientos públicos. Lo que hizo Madrid el 8 de agosto inaugura una tercera: el control mutuo como represalia diplomática entre Estados miembros. (...). Indica a todas las capitales que suspender Schengen contra un vecino forma parte ahora de su arsenal", advierte el exdirigente comunitario.

Con todo, Breton es también claro al advertir que es Italia la que está "exagerando". "Ceuta es territorio español soberano, pero está fuera del espacio Schengen debido a los controles fronterizos externos. Los nacionales de terceros países que entraron el 30 y 31 de julio no gozan del derecho a la libre circulación simplemente por llegar allí: para llegar a Italia, necesitan estatus legal Schengen o viajar sin ser detectados".

Por ello, "la idea de que 70.000 personas que llegaron a Ceuta el 30 de julio supondría que en pocos día llegara una ola a Génova no es creíble".

Pero por otro lado también cree que Madrid está "minimizando" la situación. "Entre 3.000 y 5.000 personas según Juan Jesús Vivas permanecen en Ceuta, se ha instalado una barrera flotante de 500 metros y reforzado patrullas, pero la vulnerabilidad subyacente, el factor algorítmico, sigue sin abordarse". "La Guardia Civil ya está monitoreando las denuncias en línea ante un posible nuevo intento alrededor del 15 de agosto".

"La preocupación real de Roma (que se repitan incidentes similares en otras fronteras exteriores) es legítima, pero no se puede solucionar controlando a los pasajeros que viajan desde la Península Ibérica a Italia. Solo la acción europea puede lograrlo. Y eso es precisamente lo que nadie está haciendo", abunda Thierry Breton en La Stampa.