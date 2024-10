Vivienda premiará a las CC.AA. que apliquen la Ley de Vivienda, pero no  castigará a las insumisas

Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana premiará a las comunidades autónomas que apliquen la Ley de Vivienda y declaren zona tensionada con más fondos para desarrollar acciones particulares, en cumplimiento de la Ley de Vivienda, y aleja la posibilidad de castigar a las autonomías insumisas.

Así lo han trasladado fuentes de Vivienda este martes antes del inicio de la Conferencia Sectorial de Vivienda, donde la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, se ha reunido con los consejeros de vivienda de las distintas comunidades autónomas para continuar con los trabajos de la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, el nuevo Plan Estatal de Vivienda y analizar el grado de desarrollo e implementación de las medidas acordadas con CC.AA. con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Tal y como han indicado estas fuentes, no se plantea castigar a las comunidades que no apliquen la Ley de Vivienda con menos fondos, sino que se premiará a las que sí apliquen esta ley y declaren zonas tensionadas con fondos extras, tal y como se recoge en la propia ley aprobada hace más de un año y medio.

En declaraciones a la prensa previas al inicio de la Conferencia de Vivienda, Rodríguez ha vuelto a reprochar a las comunidades que no quieran declarar zona tensionada. "Esta ley permite que podamos bajar un 5% los precios, beneficiando a las familias, jóvenes, y que los propietarios puedan tener bonificaciones de hasta un 90%. ¿Por qué no lo hacemos? Yo no lo entiendo", ha expuesto.

Horas antes del inicio de la Conferencia, todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han firmado un comunicado conjunto para expresar su "rotundo rechazo ante el intento del Gobierno de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda".

Las autonomías gobernadas por los 'populares' (Madrid, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Castilla y León y las ciudades de Ceuta y Melilla) se reafirman en su negativa a declarar 'zonas tensionadas' en sus territorios, rechazando así intervenir los precios de los alquileres al considerar que este tipo de medidas tienen el efecto contrario: elevan los precios y recortan la oferta de vivienda.

Al respecto, Rodríguez ha recordado a las autonomías que la Conferencia no es "un foro de confrontación política y parlamentaria, sino un foro para adoptar acuerdos", por lo que ha pedido a las CC.AA. "apoyo".

"Pido al PP, que es un partido de Estado, que haga lo que se espera de él, incluso lo que ellos tienen en su programa, que es un acuerdo entorno a la vivienda", ha añadido la ministra.