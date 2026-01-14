Confirmado por el BOE: el Estado podrá aumentar la deuda en 96.021 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2026

El Gobierno español sigue batallando para intentar aprobar unos nuevos presupuestos, dado que los actuales son los prorrogados desde el año 2023. Sin embargo, la falta de apoyo de Junts y las exigencias de otros teóricos socios del Ejecutivo hacen poco previsible que las cuentas puedan acabar siendo aprobadas.

La prórroga automática de los presupuestos del Estado está recogida en el artículo 134 de la Constitución española. Dicho texto establece que, si no se aprobara una nueva Ley de Presupuestos antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos Generales del ejercicio anterior hasta la aprobación de otras cuentas públicas. Esta es una práctica habitual y aceptada tanto en la teoría como en la práctica presupuestaria de los países desarrollados.

¿Qué es la deuda del Estado?

En este contexto, la prórroga establece un arrastre de todo lo que tiene que ver con respecto, por ejemplo, a la deuda. Cabe recordar que la Deuda del Estado es el conjunto de capitales tomados a préstamo por el Estado mediante emisión pública, concertación de operaciones de crédito, subrogación en la posición deudora de un tercero o, en general, mediante cualquier otra operación financiera del Estado, con destino a financiar los gastos del Estado o a constituir posiciones activas de tesorería.

En el artículo 46 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, se autorizaba a la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a "un incremento anual del saldo vivo de la Deuda del Estado en 96.021.975,11 miles de euros". "El cómputo se realizará mediante comparación del saldo vivo de la Deuda del Estado, en términos efectivos, entre inicio y fin del ejercicio presupuestario", señalaba la ley presupuestaria aprobada por las Cortes.

Este martes, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se hace oficial la prórroga también de este incremento de deuda que ya se fijó en 2023, "con la limitación de que el saldo vivo de la misma en términos efectivos a 31 de diciembre del año 2023 no supere el correspondiente saldo a 1 de enero de 2023 en más de 96.021.975,11 miles de euros". "Este límite será efectivo al término del ejercicio, pudiendo ser sobrepasado a lo largo de su curso, y quedará automáticamente revisado en virtud de los supuestos establecidos en el artículo 46.Dos de la Ley 31/2022, de 23 diciembre", se añade.

¿Cuál es la deuda ahora de España?

La deuda pública de España marcó un nuevo récord en el tercer trimestre del año pasado. De hecho, la administración central acumula el grueso de la deuda pública. Del total, al cierre del tercer trimestre, alcanzó un nuevo récord de 1,57 billones de euros, un 94,8% del PIB.

El Gobierno se comprometió con Bruselas a rebajar la deuda pública del conjunto de las administraciones hasta el 101,7% en 2025, después de cerrar en el 101,8% del PIB el ejercicio anterior. Y esa reducción de la tasa de deuda sólo podría llegar gracias al crecimiento económico que experimenta actualmente España, a falta de poder aprobar medidas de consolidación para reducir a un ritmo más rápido los desequilibrios fiscales.

Deuda de España (en el tercer trimestre de 2025)

1.709.330 millones de euros, (1,7 billones)

Ratio de deuda sobre el Producto Interior Bruto (PIB): 103,2%

Deuda del Estado: 94,8% del PIB