La Policía alerta de lo que se está dejando en algunos coches: si ves esta hoja en tu parabrisas, no le hagas ni caso

Las estafas, gracias al desarrollo permanente de la tecnología, se están viendo sustituidas por las conocidas como ciberestafas. Cada vez se ven nuevas técnicas (Phising, QRising, etc) que están basadas fundamentalmente en una suplantación de identidad de una organización o empresa y que buscan robar datos de los usuarios.

La última la ha compartido la Policía Local de Zaragoza, que ha mostrado una imagen de una hoja que está circulando después de que los estafadores la están dejando en los parabrisas de algunos coches que están estacionados en las calles.

"¡Mucho cuidado! No lo hemos detectado en nuestra ciudad pero es posible que te llegue esta imagen por algún medio. Si encuentras una supuesta 'notificación de denuncia' con un código QR en el parabrisas de tu coche, no lo escanees", ha escrito la Policía de la capital aragonesa.

Además, desde el cuerpo se ha asegurado que se trata de una estafa de QRisihing y se ha contado en qué consiste. "¡Pasa la voz y evita el fraude!", han añadido junto a estas tres puntos:

Buscan robar tus datos bancarios.

La web a la que te lleva es FALSA.

Las multas no se notifican así.

La multa disfrazada de estafa

Concretamente, en esta estafa se está dejando un folio en los parabrisas con el que se quiere notificar a ese conductor que está mal estacionado y se deja un código QR con el mensaje "para ver su multa escanee el código QR". "Vehículo en infracción: usted se estacionó mal", se puede leer también.

Además, también aparece la explicación que aportan: "Nos acaba de comunicar la Policía Nacional que están apareciendo colocados en los parabrisas de los coches este panfleto. Bajo ninguna circunstancia ejecutéis el código QR que aparece en el mismo, clona directamente el móvil que lo ejecuta".

"Por favor, trasladarlo a vuestros colaboradores y amigos. Saludos", termina el mensaje que acompaña a la imagen de ese panfleto.

Qué hacer si he sido víctima de una estafa

Si se ha sufrido un episodio de Phising o QRising, tal y como explica el portal Informges, hay que seguir una serie de pasos para denunciar la situación: