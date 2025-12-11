Volantazo de Almeida: amplía un año la moratoria de acceso a los vehículos empadronados en Madrid sin etiqueta

El Ayuntamiento de Madrid ha ampliado un año más, hasta el 31 de diciembre de 2026, la moratoria de acceso a los vehículos sin etiqueta empadronados en Madrid, ha informado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

"Hemos tomado la decisión de ampliar la excepción para que continúe a lo largo del próximo año (la moratoria) aquellos vehículos sin etiqueta. Hemos tomado esta decisión de ampliar esta excepción teniendo en cuenta el bajo impacto medioambiental", ha indicado Carabante. El delegado ha insistido en que el número de vehículos sin etiqueta "es muy reducido y, por tanto, el impacto ambiental es reducido".

El titular de Movilidad ha subrayado que la excepción "solo afecta a los que residen en la ciudad de Madrid y no a los que están domiciliados fuera de ella, que esos siguen sin poder circular ya desde hace más de un año".